Sois de Liga Endesa

Todo esto empezó hace dos años y medio. Un sábado me cité con Sebastián González en La Cañada. Él quería conocerme porque en aquel momento el CAB Estepona necesitaba un entrenador para acabar la temporada y salvar al equipo, que no descendiera. Sebastián es el verdadero artífice de todo esto que ha pasado porque sin el apoyo económico que él busca, encuentra y aporta, conseguir un ascenso como este sería imposible. Que se lo expliquen esto a las chicas del Tokiauto, que no pudieron ascender por no tener apoyos económicos suficientes.

No se me olvidará en la vida que en aquella reunión me atreví a decirle que yo quería ascender. A eso él me respondió que él también, mientras nos dábamos la mano para despedirnos. Así acabó aquella reunión con la que empezó todo.

Pero eso solo fue una coincidencia de dos locos soñando despiertos. Sois vosotras las que habéis hecho posible que ese sueño deje de serlo, que hayamos tenido que pellizcarnos para comprobar que no estamos dormidos.

Los números dicen que hemos perdido tan solo cinco partidos en toda la temporada, que parece que todo ha sido sencillo. Pero solo nosotras sabemos lo que ha costado, lo que hemos trabajado, la de reuniones que hemos tenido. La de vueltas que le hemos dado a nuestra defensa, por ejemplo. Todos dicen que mis equipos defienden muy bien. Pero este no era el caso. Sin embargo, después los números dicen que hemos sido la segunda mejor defensa de la competición.

¿Quién iba a pensar que este equipo iba a tener el alma que habéis demostrado en la Final Four después de perder de 30 en Mallorca en el segundo partido de liga? ¿O tras perder consecutivamente contra Leganés y Unicaja, sin tener ninguna opción de disputar el partido? Pero así hemos construido nuestra alma, ese espíritu, poco a poco y a fuego lento. Sin ello no hubiéramos superado el menos 6 en el tercer cuarto de las semifinales tras dos triples consecutivos de Mallorca, por ejemplo.

Y hemos cometido errores, yo el que más. Y hemos hablado más de la cuenta a veces. Pero también hemos sabido respetarnos dentro de la cancha y oírnos. Solo queda aprender de esos errores para no cometerlos más y comprender que siempre es mejor pensar en cómo solucionar los errores y defectos de uno mismo para mejorar al equipo que perder un segundo de tu tiempo en pensar en los fallos de tu compañera o de tu entrenador.

Desde el primer día teníamos claro el objetivo. Y la presión de saber de la dificultad del mismo no nos ha podido. Es más, no puedo ser objetivo y ser yo quien valore si el baloncesto que hemos propuesto era bonito o no, si hemos jugado bien o no. Lo que no es discutible es que los dos mejores partidos de la temporada han sido los dos partidos de la Final Four. Habéis hecho nuestro mejor baloncesto en el momento más importante de la temporada. Y habéis demostrado una determinación, una ambición y un respeto por el plan de partido que daba igual cual fuera la propuesta que los entrenadores os hubiésemos planteado. Cualquier propuesta os hubiera servido para ganar porque qué había que hacer no era lo importante. Lo importante erais vosotras jugando juntas al baloncesto con el mismo objetivo en la cabeza, con una mentalidad brutal.

Habéis hecho historia. El primer equipo malagueño que jugará en Liga Endesa. Andalucía llevaba diez años sin un equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Vosotras habéis cambiado eso. Andalucía volverá a competir en Liga Endesa y CAB Estepona será su representante.

Han sido abrumadoras las muestras de cariño que he recibido. No queda un medio de comunicación que no me haya llamado. Bueno, alguno queda, pero da igual. Y es que yo sabía que lo que habíamos logrado era letal, pero no me podía imaginar la de gente que estaba pendiente de nosotras. Para empezar, la ciudad de Estepona, que se ha volcado con su equipo, ha llenado La Lobilla y nos ha empujado como he podido comprobar en cada partido desde que llegué aquí hace dos años y medio. Y si en La Lobilla ponen mil asientos más, mil personas más que hubiesen llegado el pabellón. ¡Una pasada!

Y eso sois vosotras: ¡Una pasada! Y por ello os doy las gracias, por haber hecho realidad aquel sueño que le transmití a Sebastián en aquella primera reunión. Pero permitidme que personalice ese agradecimiento en Alma, Mili, Paula, Laura Vera, Helena, Laura Fernández y Marta Balón. Sabéis que sin ellas no hubiésemos podido entrenar como el equipo necesitaba. Y no solo en eso nos ayudaron. La ilusión que siempre nos transmitieron por estar cerca de nosotras ha sido básica para formar ese alma que nos ha hecho invencibles.

Una vez más daros las gracias por un año que ha sido muy duro, sí, pero mucho más maravilloso. Os llevaré siempre en mi corazón. ‘Un, dos, tres: ¡NOSOTRAS!