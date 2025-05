El lujo de crecer en un barrio

Hay algo profundamente triste en caminar por un barrio silencioso. Calles limpias, fachadas impecables, ventanas cerradas. Niños que no juegan, balones que no ruedan, vecinos que no se saludan. Hemos construido un mundo eficiente, ordenado, conectado, pero en el proceso hemos perdido algo esencial: el roce humano, el calor del encuentro casual, la magia de lo imprevisto.

Los barrios ya no son lo que eran. Antes, las aceras eran territorios de infancia, donde los niños inventaban mundos con una pelota y cuatro piedras. Las porterías eran dos mochilas, los partidos se organizaban a gritos desde la ventana. Hoy, las calles están vacías. Los niños tienen agendas, pantallas, actividades estructuradas. Ya no se pierden horas en el descampado, ya no se pelean y se reconcilian bajo la mirada cansina de los mayores. Ahora todo es más seguro, más controlado, más solitario.

No es casualidad. Hemos levantado un muro invisible entre nosotros, y se llama tecnología. Las pantallas nos dan la ilusión de conexión mientras nos aíslan del mundo tangible. Saludamos a los vecinos con un like, hablamos por mensajes en lugar de mirarnos a los ojos, preferimos el silencio de los auriculares al riesgo de una conversación incómoda. Nos hemos vuelto expertos en evitar la vida real.

Y así, sin darnos cuenta, hemos cambiado la espontaneidad por el algoritmo, el abrazo por el emoji, la charla de banco por el scroll infinito. Las redes sociales nos prometieron comunidad, pero nos entregaron una ficción.

Lo peor no es que hayamos perdido los juegos de calle o las tertulias en el bar de la esquina. Lo peor es que hemos perdido la costumbre de lo informal, de lo no planificado. Antes, la vida ocurría en los intersticios: una charla mientras se compraba el pan, un partido que se alargaba hasta el anochecer, un vecino que te ayudaba a cambiar una rueda. Ahora, hasta la amistad es una cita en la agenda.

Hemos convertido el tiempo en un recurso que hay que optimizar, y en el proceso, lo hemos vaciado de humanidad. Los niños ya no se aburren, los adultos ya no se detienen, los viejos ya no cuentan historias en los bancos. Todo es rápido, útil, productivo. Pero ¿qué queda de un barrio sin tiempo perdido?

Hay un fenómeno extraño en las ciudades modernas: vivimos amontonados, pero somos más desconocidos que nunca. Compartimos ascensor con la misma persona durante años y no sabemos su nombre. Cruzamos miradas fugaces en el supermercado y miramos hacia otro lado. Hemos interiorizado que el otro es una amenaza, una distracción, un ruido. Y así, los barrios se convierten en dormitorios, las plazas en decorados, las personas en avatares. Ya no hay señoras que regañan a los niños ajenos, ni hombres que arreglan bicicletas en la acera, ni adolescentes que se enamoran en una esquina. La calle ya no nos pertenece.

Quizás no todo esté perdido. Todavía hay resquicios donde la vida se resiste a desaparecer: un mercadillo donde los vendedores conocen a sus clientes, un parque donde los abuelos enseñan a los niños a jugar al dominó, una librería de barrio donde el dueño recomienda libros como si fueran cartas de amor. Son pequeños actos de resistencia contra la ola de individualismo.

Tal vez la solución no sea demonizar la tecnología, sino recordar que es solo una herramienta. Que nada sustituye el roce de una mano, el sonido de una risa compartida, la complicidad de un partido de fútbol improvisado. Que los barrios no se construyen con ladrillos, sino con miradas, con voces, con tiempo regalado.