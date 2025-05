Quitar todo menos el móvil

Si fuéramos por orden, lo primero que quitaron fue certidumbre en el trabajo. No el trabajo para toda la vida sino el trabajo para ganarse la vida. El cambio de siglo trajo aquel best-seller «¿Quién se ha llevado mi queso?» que regalaron grandes de empresas que nunca regalan nada. La parábola del psicólogo Spencer Johnson convertía a los chavales en ratones y venía a decirles que el queso no era suyo para que se aplicaran el subtítulo: «una manera sorprendente de afrontar el cambio en el trabajo y en la vida privada».

A partir de ahí se activaron las políticas de derechas de ánimo al emprendimiento y la mitad de quienes lo intentaron fracasaron en 5 años. Los que pueden se salvan y, como en los próximos 10 años se jubilan el 60% de los funcionarios, hay miles de jóvenes preparándose para sacar unas oposiciones. Otros dejan a las empresas muy decepcionadas por su falta de compromiso y su afán de tiempo libre. Las relaciones abiertas son así, amigo mercado laboral.

Además, los tecnócratas convencieron al bipartidismo de que la vida era así y cuando la gran crisis de 2008 la gente supo que después de haber perdido el suelo del trabajo podrían perder el techo de la vivienda. Llegaron la crisis de las hipotecas con sus desahucios y el fin del ladrillo. Así hasta hoy en que tenemos la carestía de la vivienda en propiedad y en alquiler por escasez y especulación.

Se da mucho la turra con discursos minoritarios dentro de las minorías (¿quién no pertenece a alguna, aunque no lo sepa o no quiera?) y hay una cultura puritana con la condenas parafascista de la cancelación -para la que no cabe defensa en un juicio ni hay castigo que redima- pero se exagera la importancia de la guerra cultural de la izquierda, que viene a quitar la razón a algunos de los que ya les habían quitado la seguridad laboral y la posibilidad de una vivienda. Mas bien se ven las certezas de los viejos prejuicios usadas por una extrema derecha que ni promete ni va a dar más que un enemigo a la vista y una dieta de odio a través de lo que sí tiene todo el que no tienen nada: un teléfono móvil.

Suscríbete para seguir leyendo