Tonterías, dicen...

La vida, con permiso del presidente Netanyahu y del presidente Putin, es un instante creciente que a algunos les dura cien años, e incluso más. Y, a pesar de ello, no somos pocos los sapiens que vivimos nuestra existencia como un constante borrador, sin percatarnos de que hay veces en las que la vida no nos concede tiempo para pasarla a limpio. Sobre este particular, decía Jung que «hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida, y nosotros lo llamaremos destino». Maldito destino, que dirán algunos... Si no, preguntémosle a las familias de los más de 14.000 niños en riesgo severo de muerte inmediata en la Franja de Gaza a fecha de hoy, por hambruna severa aderezada con la iluminación y el sonido de los bombardeos israelitas de precisión con los que celebran la muerte.

Antier tuve el infortunio casual de ver y oír en lengua inglesa un documental sobre las hazañas y sobre la eficiencia de las fuerzas de élite del ejército de Israel, amenizado por los resultados y las loas guerreras de sus defensores. Quince minutos después, en un corte que daba espacio a la publicidad, viví la inoportuna ocasión de presenciar en un anuncio publicitario a un hermosísimo cachorro de Golden Retriever jugando con su familia de humanos felices, que contemplaban al más pequeño, un bebito, que jugueteaba con el animal gateando mientras el cachorro lo imitaba. Y ante aquella escena, por más que me lo propuse, fui incapaz de impedir mis lágrimas psíquicas. La verdad, ni mis lágrimas de derechas, ni mis lágrimas de izquierdas, ni mis lágrimas de centro, esa pseudoentelequia política, supieron ni pudieron substraerse del irracional contraste deshumanizado de la escena.

El saber popular nos cuenta que muchos que equivocaron el camino, culparon al camino y no a sus torpezas singulares. Lamentablemente, este rasgo, cuasi cultural, afianza su veracidad de manera exponencial al crecimiento de la población. Si no, amable leyente, observe como desde que la radio y la televisión pusieron sus invisibles bibliotecas al alcance de la ciudadanía, el respetable cada vez lee y escucha menos y cada vez opina más. En este sentido, quizá no sea inoportuno recordar a Nietzsche cuando se expresó mediante la aseveración aquella de que «los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos». A tenor de la observación del maestro, animalitos los pobres simios, y qué felices serían sin nuestra presencia en el planeta…

Ya que Nietzsche sorpresivamente acaba de comparecer cuasi motu proprio, no desaprovecharé la ocasión de que don Friedrich me guíe a través de la tupida selva que nos habita y que habitamos cuando nos enfrentamos al folio en blanco, como es mi caso, en este preciso instante. Por cierto, siempre me ha extrañado que Así habló Zaratustra, en mi opinión la obra culmen del maestro Nietzsche, tenga títulos distintos en alemán y español. Mucho más explícito el título en su lengua madre, ¡dónde va a parar!: «Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen» («Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie»), que en castellano, para la posteridad, siempre quedó reducido a «Así habló Zaratustra».

En mis primeras lecturas –el mar muerto no estaba ni tan siquiera enfermo, entonces– por más vueltas que le daba no lograba llegar a la esencia del pensamiento de don Friedrich cuando expresó aquello de que «no miente tan sólo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe». Y, milagrosamente, ocurrió que el aserto hindú es cierto y aquello de que cuando el alumno está preparado siempre aparece el maestro es una realidad que en mi caso se verificó cuando en los primerísimos setenta del pasado siglo una mano firme y próxima a Georges Pompidou, Presidente de la República Francesa de entonces, me permitió asistir como invitado a una sesión parlamentaria en l’Asemblée nationale de France que me iluminó las entendederas y con ellas el sentido pleno de la frase de Nietzsche.

Lamentablemente los insanos y truculentos métodos que usa la política moderna para ganarse su pan y, a la par, para perder adeptos a largo plazo, son mucho peor que impresentables, o sea, dicho con voluntarioso énfasis, im-pre-sen-ta-bles. De insistir, la actividad habrá de cambiar su paso por el bien de aquellos que nos sucederán.

