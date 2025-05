Cosas de mi abuela

Jugadores del Unicaja celebran la victoria frente al Barcelona. / Gregorio Marrero

El Unicaja ya tiene en puertas el final de la temporada regular y ante sí la llegada del play off, de la postemporada. Es conocido por todos la trayectoria de este año y de los inmediatamente anteriores. Las expectativas que se generaron antes de iniciarse el curso y conforme se ha ido desarrollando el mismo, fruto entre otras cosas del buen hacer del plantel de Ibon Navarro, que ha dado buena cuenta de todas las competiciones que se han ido resolviendo hasta la fecha. La consecución de objetivos, desde luego, no es lo esperado ni vaticinado, y mucho menos estaba entre las costumbres históricas del club.

Ahora, cara a la nueva etapa de la temporada, el play off de la Liga ACB, el Unicaja ha quedado en cuarta posición y va a enfrentarse en la primera eliminatoria al Barça. Por su lado del cuadro tiene a los otros dos equipos españoles de Euroliga, el Baskonia (8º) y el Real Madrid (1º).

Llegados a esta época, cosas fáciles como que no van quedando en el muestrario. Y se mire por dónde se mire, a los tres posibles rivales del Unicaja antes de llegar a una hipotética final, se añaden los dos equipos canarios, el Valencia Básket y el Joventut, que son menos sonoros, que quizás podía preferir a título personal, pero tampoco les niego el éxito de aquí a final de junio.

Naturalmente que a todos, y mucho más a los que se acercan de tarde en tarde a nuestro deporte, cualquiera de los rivales del otro lado del cuadro resultan preferibles. Aunque quizá sea preferible centrarse en el momento que llega cada equipo a esta cita. Y ahí, los de Los Guindos, no pueden disimular.

Mi abuela decía que «el dinero y la hermosura no se pueden ocultar». Por suerte, el dinero ha sido un problema relativo, no digo que en 1977, momento de la fundación del club, se descolgara el teléfono y al rato se añadieran ceros en el presupuesto, sobre todo porque era otra época. Pero desde hace un tiempo, como además al mando nunca ha habido ningún loco que se le fuera la cabeza, ése no es el problema.

Sobre la «hermosura», no vamos a comparar pabellones, ni debatir si el físico de los jugadores o el cuerpo técnico es más o menos agraciado, o si el uniforme es una obra de arte digna de pasar a un museo de la moda, pero lo que muestra el Unicaja versión 2024/25 en las citas decisivas, y que está presentando en las últimas semanas, es tan bonito como se pudiera imaginar.

¿Qué significa esto?, simplemente que el trabajo de engrandecer y poner a punto a las piezas de la maquinaria cajista se está consiguiendo. Aparte, habría que evaluar si el peaje que se ha podido pagar es más o menos caro, pero llegar a esta parte de la competición en el estado de forma que presenta el equipo de Ibon Navarro es algo que se deseaba, sobre todo, porque desde el inicio de la temporada, en el lejano septiembre, se pensaba que en algún momento el equipo no iba a poder aguantar este ritmo.

Y es que, para ello ya estaba el ejemplo de la temporada 2023/24, con el título de la FIBA BCL de Belgrado, con el liderato de la Liga ACB al final de la fase regular, pero con la actuación en el play off que todos recordamos que tuvo un cierre no deseado en las semifinal contra el UCAM Murcia.

Sobre el año pasado, buscando paralelismos, el curso anterior vi al equipo llegar en peores condiciones que éste, aunque se ganara con toda la solvencia del mundo. Este año, aparte de ganar partidos que inconscientemente no se van a olvidar de manera inmediata, he visto que el equipo ha sido capaz de sufrir y modificar actuaciones personales que han mutado de malas, a positivas para el grupo, algo muy fácil de decir, y muy complicadas de plasmar sobre la cancha.

Decía el martes pasado que creía en este Unicaja. El partido del domingo pasado en Lleida no me hace más que pensar que se va por buen camino, y se está haciendo bueno todo lo desarrollado este curso, incluyendo las derrotas supuestamente intolerables en el trayecto, por mucho que hayan llevado al equipo por el lado más sonoro del cuadro de play off, con los rivales de más nombre y tal vez mayor complicación. Pero lo mismo todo lo cosechado hasta ahora no se hubiera conseguido cogiendo esta máquina llamada Unicaja, poniéndola a máxima velocidad desde el inicio e intentando llegar así al final del trayecto.

Veo al Unicaja capaz de llegar aún más lejos este año. Y tengo presente que el Barça está más que capacitado para eliminar al equipo de Ibon Navarro (mucho más en una serie corta sólo a tres partidos), pero al igual que los catalanes llevan recurriendo a la épica desde que empezaron a perder piezas por el camino, estaría mejor que bien, y la mar de «hermoso», demostrar que cualquiera de los tres equipos de Euroliga están más que intranquilos por caer en el lado del play off donde está el Unicaja.