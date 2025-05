La pequeña independencia estratégica que le queda a Europa, una vez que no es seguro que la proporcione USA a través de la OTAN, es la que tiene Francia. Esa «force de frappe» (fuerza de golpe) nuclear, un visionario invento de De Gaulle, no es gran cosa, pero puede bastar para disuadir al agresor de un ataque, pues éste tendría un coste. El botón lo tiene a mano Enmanuel Macron. El manotazo apartándole que sufrió a manos de su esposa, al llegar a Hanói, es cosa distinta. Quizás discutieron por algo durante el viaje y ella estaba encendida cuando, antes de abrirse la puerta del avión, él intentó congraciarse para bajar la escalerilla sonrientes y del brazo. Ni la esposa de Trump ni la pareja de Putin, dos machistas de libro que ahora se carcajearán, se atreverían a tanto. He ahí la diferencia. Si Macron lo toma a broma, hagamos lo mismo y cuidemos a Monsieur le President.

