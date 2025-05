Lauren Sánchez, la amazona que hace volar a Jeff Bezos

Laura Sánchez / Redacción

Puede parecer Lauren Sánchez una segunda esposa de manual para el dueño de Amazon, Jeff Bezos (61 años). Es decir, un compendio de todo lo que no fue la primera, la escritora y filántropa Mackenzie Scott, de quien se divorció en 2019 tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos. Mas no hay que dejarse engañar por las apariencias, o mejor, por el exuberante aspecto físico fruto de múltiples cirugías de la novia del segundo hombre más rico del mundo. No es una mujer florero de prótesis y lycras, sino una guerrera voladora de armas tomar. Tiene prácticamente la misma edad que su antecesora en el corazón de Bezos, 55, y una trayectoria profesional igualmente fecunda y talentosa. Aunque Sánchez no es Scott, que se dedica a su fundación contra el acoso escolar y sus novelas.

Sánchez no desea una vida tranquila ni pasar desapercibida, se mueve en el lujo y la sobrexposición como pez en el agua. Mientras prepara el bodorrio del año el mes que viene en Venecia, ha tenido tiempo para escribir un libro infantil, 'La mosca que voló al espacio', y viajar ella misma en un cohete hasta donde termina el cielo, para emocionarse porque aquí abajo, en la Tierra, "donde estamos todos tan conectados", la espera un hombre enamorado hasta las trancas para escuchar el 'sí', quiero salir de su imponente boca. Un millón y medio de personas en todo el mundo aguardan cada día su paquete de Amazon con idéntica expectación.

Descendiente de una familia con raíces mexicanas, nacida en Alburquerque, Lauren Sánchez estudió con becas y supo desde muy pronto lo que es el esfuerzo. Según contó en una entrevista con 'The Hollywood Reporter', dormía en la parte de atrás de coche de su abuela mientras ella limpiaba casas. "Pensaba que era estúpida», relató sobre sus dificultades escolares debido a la dislexia que le detectaron con posterioridad. Aupada por una gran determinación pronto destacó como reportera y presentadora de deportes en canales de televisión, y de un magacín en Los Ángeles, labor por la que ganó un Emmy. A la vez, obtuvo su licencia para pilotar aviones y helicópteros. Fue algo natural, pues "me he pasado media vida en un hangar", dijo en la publicación en alusión a la actividad de su padre, mecánico e instructor de vuelo.

Junto con un socio, fundó una empresa de producción y cine aéreo a la que contratan importantes compañías para sus rodajes. Así conoció a Patrick Whitesel, un influyente agente de estrellas como Ben Affleck, Kevin Costner, Jake Gyllenhaal, Denzel Washington o Hugh Jackman, con quien se casó y tuvo a sus dos hijos menores. Una relación anterior con Tony González, jugador de fútbol americano, le había dado a su primogénito. Mantiene una tan buena relación con sus ex que la esposa de González, October, fue una de las invitadas a la despedida de soltera que Sánchez organizó hace una semana en París. Derrocharon glamur estilo 'Sexo en Nueva York' y compartieron un crucero por el Sena con Eva Longoria, Kim Kardashian o Katy Perry, tal y como atestiguan las preparadísimas fotos que ha compartido en sus redes sociales.

La historia de la revelación de la relación sentimental entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez daría para una película de guion trepidante titulada 'Todas las mujeres del presidente'. El dueño de Amazon divulgó que había sido objeto de chantaje por parte del 'National Enquirer', un tabloide propiedad de American Media Inc., que poseía fotos y audios íntimos de la pareja, que había comenzado un romance secreto. Afirmaba que el editor de ese medio especializado en chismes, David Pecker, amigo de Donald Trump, trataba de parar las investigaciones de 'The Washington Post', que había comprado Bezos, sobre los negocios turbios de éste con Arabia Saudí y el asesinato de periodista Jamal Khashoggi.

El segundo hombre más rico del mundo contraatacó con transparencia: anunció su divorcio y presentó a su novia, que rompió su matrimonio un día después. El patético epílogo de este 'thriller' político los sitúa a ambos rindiendo pleitesía en la toma de posesión de Trump, después de interferir penosamente para que el 'Post' no estorbase demasiado en la campaña electoral que le enfrentó a Kamala Harris. Para quien prefiera un final pastel, la influyente pareja se casa en Venecia ante 200 celebridades y amigos, en un enorme tinglado de yates y hoteles de lujo. Como resumió la piloto Lauren Sánchez en un augurio al empezar este prometedor año: «Brindemos por volar más lejos de lo que jamás imaginamos".