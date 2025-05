Imagen del partido del Força Lleida - Unicaja / Pol Puertas (ACB PHOTOS)

«La historia más grande jamás contada» es el título de una película de 1965 donde se relata la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, con Charlton Heston como Juan Bautista, Telly Savalas como Poncio Pilatos, John Wayne como centurión romano o Martin Dalmau como Caifás.

En la literatura, si alguna obra merece ese titulo probablemente sea la Odisea de Homero. Con 24 libros, abarca 12.000 versos hexámetros, la forma poética de la literatura épica griega clásica, y narra las aventuras del héroe Odiseo tras la guerra de Troya. No es una historia de luchar buscando la gloria. Es algo más mundano, su complicado regreso a casa después de una guerra. Los 10 años de su trayecto desde Troya hasta su hogar en Ítaca.

En 1954, en un pequeño pueblo de poco más de 1.000 habitantes, los Indians del Milan High School protagonizaban la mayor gesta del baloncesto americano. Desde el suroeste de Indiana el instituto de Milan se coronaba campeón estatal, por delante de los 750 institutos del estado, bajo el mando del entrenador Marvin Wood. La final se disputó en el pabellón de la universidad de Butler, que triplicaba el tamaño de su gimnasio y donde podían entrar de forma holgada todos los habitantes del pueblo. En semifinales ganaron a Crispus Attucks, donde destacaba el genial Oscar «Big O» Robertson, uno de los mejores jugadores de la historia. Y en la final se impusieron a Muncie Central con un tiro de su estrella Bobby Plump.

Es la historia que cuenta la mítica película «Hoosiers, más que ídolos» para muchos la mejor película sobre la pelota naranja de la historia. En el film, Milan es Hickory, el entrenador Marvin Wood es Norman Dale, genialmente interpretado por Gen Hackman, y el autor de ese último tiro, Bobby Plump, lo hace con el nombre de Jimmy Chitwood. Eso sí, desde el mismo lugar del parqué que en la realidad.

Unicaja vive una época histórica cercana a estas realidades, pero jugadores y entrenador en los últimos días transmiten el mensaje de que todavía hay más. Es el Carpe Diem, aprovecha el momento, vive el momento, que no sabes cuando pasará. Lo cierto es que, si este equipo logra ganar la ACB, habrá logrado la historia más grande jamás contada en el baloncesto español. Si hace dos años a todos nos pareció increíble la victoria en la Copa del Rey en Badalona, el reto de este equipo es, al menos, tres veces más difícil. El equipo deberá ganar, probablemente, a los mismos equipos, en el mismo orden, pero dos o tres veces.

La Copa de Badalona comenzó con aquel maravilloso partido de Darío Brizuela y la lección táctica de Will Thomas en pista ante el Barça, y una ajustada victoria por 89 a 87. Es el enfrentamiento de cuartos de final que comienza el martes en el Carpena, con ventaja de campo, pero con la necesidad de ganar, no una, sino dos veces al Barça de Joan Peñarroya. Si esto ocurre, y la otra serie de cuartos entre Real Madrid y Baskonia atiende a la lógica, algo que podría no pasar, el equipo de Chus Mateo sería el rival en semifinales.

En Badalona con un genial David Kravish, que anotó 20 puntos y amuló a Tavares, el Unicaja se impuso por 93 a 82 y avanzó a la final. Si esta serie se repite en semifinales no bastará con ganar una vez a los blancos, habrá que hacerlo 3 veces y sin el factor cancha a favor. Y si todo transcurre con cierta lógica en el otro lado del cuadro y Unicaja logra esta segunda gesta, La Laguna Tenerife podría estar esperando en la final.

El 19 de febrero de 2023, Alberto Díaz levantaba el título de campeón de Copa, después de ganar a Tenerife por 83 a 80 con una destacada actuación de Tyson Carter que se llevaría también el MVP de la competición. Para levantar la ACB habrá que ganar no una, sino 3 veces a La Laguna Tenerife sin factor campo y en el último baile de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini. Seria el mítico «plan» de Ibon Navarro al cubo.

Una aventura a la altura de la vuelta a Ítaca de Homero en la Odisea o del titulo estatal de los Indians del MIlan HS. ¿Difícil? mucho, muchísimo, ¿Imposible? No. La temporada será histórica y recordada durante años, aunque el equipo pierda en la primera serie ante el Barça, pero… soñar es gratis, es probablemente el último refugio de nuestra libertad y aunque requiere un gran esfuerzo, no hacerlo probablemente te cueste la vida, ¿Que es vivir sin la ilusión de ser feliz?... Suerte y nunca digas nunca.