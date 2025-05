Las investigaciones del comisario Gámez

Premio Princesa de Asturias a Eduardo Mendoza. / JORDI OTIX

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza se ha hecho merecedor, recientemente, del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Les confieso que la noticia me llenó de orgullo y satisfacción, pues soy uno de sus devotos lectores desde 1983, cuando cayó en mis manos ‘El misterio de la cripta embrujada’ (1979), una inteligente resurrección de la picaresca en la que se dan cita, de forma magistral, los recursos que sostienen la intriga de la novela negra, la farsa burlesca y el esperpento, al servicio de la sátira social y la crítica del moralismo apocalíptico. Este relato estupefaciente está protagonizado por un inteligente y astuto antihéroe adicto a la Pepsi-Cola, con morada en un psiquiátrico regentado por el doctor Sugrañes. El comisario Flores, un inspector de la Brigada de Investigación Criminal, de inequívocos ademanes e intenciones propios del franquismo más rancio promete la libertad al antihéroe –un depravado delincuente venido a menos- si le ayuda a resolver la extraña desaparición de una niña de un internado de madres lazaristas.

El protagonista de mi relato es adicto también a la Pepsi-Cola, es Comisario –como Flores–, pero lo suyo no es la investigación criminal, pues lo que comisaria son exposiciones y muestras artísticas y culturales, y nunca le llegará a la suela de los zapatos en materia de inmoralidad y maledicencia al ínclito Villarejo o al indolente Sugrañes. Conocí a mi héroe, a Sebastián Gámez Millán, a principios del año 2013, en medio de una rebelión ilustrada de profesores y alumnos de Filosofía de la Universidad de Málaga y de Centros de Educación Secundaria de la provincia, frente al papel residual que concedían a la Filosofía, en aquel momento, los diferentes borradores de la reforma educativa. Los filósofos queríamos y queremos hacernos visibles y reivindicar el papel social de la filosofía, que la ciudadanía sea consciente de que el saber que defendemos, casi sin uñas y sin dientes o con dentaduras postizas si lo exige el guión, no es un saber momificado, propio de necrófilos, de gente rara que dialoga a diario con muertos ilustres, en el mejor de los casos y les devuelve la condición de zombis. Y nunca se me olvidará el calor tan cercano de Sebastián Gámez, con esa cara de no haber roto nunca un plato, un hombre cabal por los cuatro costados, sentado a mi lado en un arriate de hormigón próximo al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la UMA, acompañándome en el duro trance de calibrar nuestra capacidad de convocatoria, minutos antes de la hora convenida para el inicio del evento. Desde hace cuatro años me acompaña, como vocal provincial de Málaga, en la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro en presidir. Y, lo que es más importante, somos amigos desde hace doce.

Y resulta que he coincidido con Sebastián Gámez y un buen puñado de amantes y gestores culturales en dos tardes consecutivas. El jueves 22 de mayo nos dimos cita en el acto de recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga) del Académico electo, Cristóbal Toral Ruiz, uno de los artistas españoles más laureados y reconocidos internacionalmente, casi antequerano de nacimiento, quien trazó en su discurso de ingreso su itinerario vital ‘Del campo a la pintura’, como contestación a la admirable pieza de oratoria bien pensada y temperada de José Manuel Cabra de Luna. El viernes 23 tocaba dar la bienvenida a un proyecto cargado de ilusión colectiva, en pos de la cultura crítica y transformadora: el Ateneo de Coín. Como subrayó su flamante presidente, Tomás Pabón López, este proyecto tiene como desafío desarrollar, como el nuevo instrumento de cohesión e inteligencia colectiva de la comarca del Guadalhorce que pretende ser, tres pilares fundamentales: participación, compromiso y pasión. Ahí es nada.

Es fácil descubrir aquí la ‘mano blanca’ de Sebastián Gámez en estos y en una infinidad de aventuras culturales que enriquecen y rebasan las fronteras provinciales. Porque el profesor Gámez, lector e investigador infatigable que practica con destreza tanto el ensayo filosófico, la crítica artística, la tribuna periodística o la poesía, está empeñado en una labor que muchos calificarían de quijotesca: apostar por los frutos de una labor enciclopédica en los «malos tiempos para la lírica» que nos toca vivir, como dirían los Golpes Bajos. El enciclopedismo es un claro síntoma del cambio de una época. Hay que lograr que no se pierda lo que sabemos –como intentaban hacer los ‘hombres-libro’ de la novela de Ray Bradbury ‘Farenheit 451’ (1953) en un bosque apartado de la distopía, memorizando las palabras de los libros, tristemente sentenciados a la tecno-hoguera–, para que la máquina y los artefactos no consigan borrar de un plumazo los latidos del humanista que es el profesor Gámez, exprimiendo el jugo a la herencia cultural universal de nuestras raíces sin pudor y sin complejos.

Como suscribe José Ángel Valente, la poesía –y por extensión, el arte– es conocimiento y comunicación, y este conocimiento nos lleva a la intervención cívica. Por eso, no es mera información, sino auténtico conocimiento teórico y práctico, el feliz resultado de la titánica digestión que Sebastián Gámez ha hecho en su último libro publicado: ‘Cuanto sé de Eros. Concepciones del Amor en la Poesía Hispanoamericana Contemporánea’ (Algorfa, 2024), obra que se hiciera merecedora de la Beca de Investigación ‘Miguel Fernández’ de la UNED del año 2019. El amor es una forma de conocimiento que nos permite crear incluso nuestra propia imagen a través la relación con el otro, y también un poderoso elixir que nos invita a la transgresión dionisiaca, algo que requiere ser tocado, más que nada. Pues, como decían los escolásticos, nada puede estar en el intelecto, que previamente no haya pasado por los sentidos. Y todo ello nos impulsa, no olvidemos, a la intervención cívica.

Cristóbal Toral es un pintor y será un pintor. Y lo sé de muy buena tinta, porque fueron las palabras con las que respondió a mi pregunta «¿cómo le gustaría ser recordado?», el 28 de junio de 2022 en la inauguración de la exposición Cristóbal Toral: Una aventura creadora (Salas expositivas CAC Málaga-La Coracha, del 28 de junio al 13 de septiembre de 2022), de la que fue comisario Sebastián Gámez. Toral es un pintor de la physis, de la naturaleza (aunque esté oculta bajo un océano de maletas) y de la polis, de la sociedad humana. En su autorretrato emotivo y conceptual La vida en una maleta (2003) escribe: «En aquella soledad silenciosa, rodeado de cuadros, empecé a sentir que todo era muy extraño, que la vida era tan extraña como misteriosa. Incluso el hecho de ser pintor me resultaba muy raro comparado con mi vida simple y bucólica del campo. Todavía hoy [dice en 2003], después de los años que han pasado, cuando lo pienso, me sigue pareciendo rarísimo esto de ser pintor, dedicarme a pintar durante toda mi vida». Por consiguiente, para Toral, el arte y la vida son indisociables, están encarnados en su propio yo, en sus formas de pensar, sentir y actuar. En definitiva, su arte es autobiográfico, sincero, sin artificios, así como difícil de clasificar.

Toral fue combativo en su discurso de nombramiento como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga). No se contentó con alabanzas a La tempestad de Giorgione y a la «fecundación de la tierra por un semen atmosférico» que se podría adivinar en dicha obra, al sfumato de Leonardo, a la genialidad espacial de Chagall, o la peculiar concepción de la pincelada de Van Gogh, Velázquez, Goya o Bacon, o a la experiencia cósmica singular del astronauta Michael Collins, sino que argumentó la necesidad de observar y pintar, de «aprender a ser pintor», «pintando con violencia» si es preciso. Por eso se revolvió frente a las veleidades del mercado del arte y a las injerencias del mercado en el mundo del arte, fue el azote momentáneo de los expertos banales e interesados que han suplantado a los críticos de raza y de los que han abusado y abusan para medrar del concepto de ‘vanguardia’ (hoy en día no representa más que lo cotidiano y trivial en la producción artística, sumida en la sociedad de consumo). La globalización en los dominios del arte ha desdibujado definitivamente y sin piedad la personalidad de los pintores, y triunfa la pacata preferencia por ‘lo extranjero’ (el ‘malinchismo’, como dirían en México).

Mas Cristóbal Toral, Tomás Pabón y Sebastián Gámez no están dispuestos a renunciar al antídoto para todos estos males, hijos del individualismo contemporáneo que apuntalan el victimismo y el infantilismo posmodernos. Se trata de la creatividad, madre de la cultura crítica y transformadora. Y en momentos de crisis, de renuncia ostentosa del proyecto moderno de la Ilustración, pienso que la ‘resistencia’ a través de la ironía es una actitud y una forma de vida capaz de generar el necesario progreso moral.

Para finalizar, les dejo aquí, como se hizo en el Convento de Santa María de la Encarnación de Coín, las palabras de Antonio Machado en la clausura del Congreso de Intelectuales por la Paz (Valencia, agosto de 1937), palabras que suscribiría el Comisario Gámez: «Para nosotros, la cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminore al repartirse; su defensa, obra será de actividad generosa que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética: sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da». La inteligencia sentiente colectiva está en juego.