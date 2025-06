«La Humanidad no es peligrosa por quienes hacen el mal, sino por quienes se quedan quietos viendo que el mal sucede». / l.o.

Que nunca llueve a gusto de todos es una expresión que no sabemos a quién atribuir. Y quien la dijo por primera vez no es que descubriese el fuego, aunque no se trate de restar méritos. Las obviedades siempre parecen obvias, pero pocas veces tenemos en cuenta que hubo un día en que, lo que hoy parece obvio, quizás entonces no lo era. Sucede como con las tradiciones, que hoy lo son, porque como su nombre indica, las traemos del pasado, pero quien la ideó, tuvo que pelear contra otros que la rechazaban en nombre de otra tradición anterior. La Historia de lo pagano resumida en tres líneas. Ni llueve a gusto ni deja de llover. Y si dijo aquello porque no se refirió a lo otro. Si se solidarizó con ellos, porque no mostró la misma humanidad con aquellos. Si protesta por este mal hacer, porque calló cuando otros mal también lo hicieron. Si cantó contra unos, porque se olvidó de recitar a otros. Si hizo algo bueno, porque lo hizo para vanagloriarse y egocentrismo. De lo contrario, ¿por qué no lo hizo también aquel día? Sociedad de cáscaras al suelo, tribuna y barrera. Sociedad que supera, de nuevo, las profecías de Albert Einstein: «La Humanidad no es peligrosa por quienes hacen el mal, sino por quienes se quedan quietos viendo que el mal sucede». Ya no es sólo que algunos decidan permanecer impasibles, sino que critiquen a quienes se muevan o luchen por evitarlo. Desde otro continente y siglo, proclamó José Martí que, quienes no estén dispuestos a luchar contra la injusticia, al menos tengan la decencia de respetar a quienes sí lo hagan. Albert y José, hombres tan dispares en su infancia, hacer y época, y sin embargo, tan parecidos bajo la lluvia de la «imposiciedad».