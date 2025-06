Arrabal-AID, una puerta abierta a la innovación e inclusión social

Equipo de la Asociación Arrabal AID / l.o.

Hace apenas dos semanas se celebraba la jornada ‘Arrabal en Abierto’ con la que se presentaba en sociedad el nuevo espacio de la entidad dedicado a explorar las nuevas necesidades de la ciudadanía con la innovación social como eje, un lugar donde las personas en desempleo pueden encontrar un acompañamiento integral para desarrollar todo su talento y potencial, descubrir su verdadera vocación y adquirir nuevas competencias profesionales. No obstante, con la puesta en marcha del Centro de Innovación Social de calle La Defensa, la Asociación Arrabal-AID no pretende sólo atender cuestiones relacionadas con la empleabilidad o cómo paliar la situación de vulnerabilidad de muchas personas usuarias, sino ir un paso más allá: abordando los desafíos que nos rodean, impulsando de forma coordinada con otras organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones y el tejido empresarial nuevas acciones que generen verdadera inclusión social y propuestas que ayuden a no dejar a nadie atrás respecto al uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la inteligencia artificial el cumplimiento de los derechos digitales.

Experiencia y dedicación

El continuo crecimiento de la Asociación Arrabal-AID en los últimas tres décadas y la polivalencia de su equipo de profesionales le permite aportar su experiencia y dedicación en todas las etapas de la vida de una persona. Sin ánimo de resultar pretensiosos, se ofrece apoyo desde la primera infancia, en familias en situación de vulnerabilidad social en programas como ‘Espacios infantiles 0-3’, otra medida pionera de Fundación la Caixa, y al mismo tiempo se atienden las necesidades de los mayores de 60 años con larga trayectoria de exclusión a sus espaldas, quienes encuentran afecto para paliar los daños provocados por su situación de emergencia social, retomando las actividades básicas de la vida diaria en coordinación con el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Entre ambas edades extremas de la vida se hallan un sinfín de grupos de diferentes años que tienen las puertas abiertas y encuentran su sitio en Arrabal-AID: Adolescentes que participan en acciones de ocio saludable; jóvenes sin estudios que consiguen una segunda oportunidad para graduarse en ESO o Bachillerato y acceden por vez primera al mercado de trabajo; quienes por debajo de la treintena practican su autonomía personal y desarrollo profesional en los diferentes programas de movilidad del área Internacional, personas en la adultez que requieren de acompañamiento para retomar su vida laboral, bien desde el reciclaje profesional, bien adquiriendo competencias clave; emprendedores de todas las edades que dan forma a su idea de negocio y forjan aquí las alianzas para su consolidación; familias que buscan respuestas sociales y educativas para sus hijas e hijos y, sobre todo, personas que un día se vieron fuera del sistema, excluidos en los nuevos arrabales de la sociedad, y encuentran una mano tendida, una voz que escucha y le anima a construir su propio camino, mirando hacia adelante.

Igualdad de oportunidades, justicia social

En este repaso improvisado por el papel que juega Arrabal-AID, guiado por valores que sustentan toda nuestra labor, donde priman la igualdad de oportunidades, la justicia social y no discriminación o el compromiso con las personas, no quiero poner el foco en lo realizado hasta la fecha, que es mucho. Prefiero ofrecer unas pinceladas del futuro que viene, de proyectos que ya están aquí, en muchos casos pioneros, en los que aportamos nuestro grano de arena y la energía necesaria para llevarlos a cabo.

Entre estos nuevos programas, cabe mencionar por su transcendencia ‘Málaga No Caduca’, una iniciativa de inversión de impacto basada en la economía circular que la Diputación Provincial de Málaga impulsa para abordar el reto de la pobreza alimentaria de forma interdisciplinar y con una visión holística, aprovechando la experiencia en distribución de Bancosol y utilizando los excedentes del sector HORECA, lo que posibilita que familias con peor situación socioeconómica mejoren sus hábitos alimenticios y evita el desperdicio de alimentos. Una propuesta que no sólo busca cubrir la necesidad básica de alimento, sino que persigue una atención global para paliar las distintas causas de exclusión, punto donde intervienen Cruz Roja o Arrabal-AID. También guarda relación con la economía circular la iniciativa #TeQuieroVerde que cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga, la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Empleaverde+ y la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus. Arrabal-AID colabora con éstas y otras organizaciones sociales para intervenir en las zonas rurales, favoreciendo el reciclaje profesional y la adquisición de nuevas competencias, aprovechando los nuevos yacimientos de empleo vinculados a la economía verde para generar más puestos de trabajo en los pueblos y contribuir a su desarrollo.

Este botón de muestra de todo lo que dará de sí este 2025 nos sirve para renovar nuestro compromiso con las personas, desde el absoluto convencimiento de la importancia del trabajo en red para alcanzar mayores cotas de desarrollo y bienestar entre quienes más sufren la exclusión. Ya lo saben, si quieren unirse a este desafío, las puertas de Arrabal están abiertas a la innovación e inclusión social.