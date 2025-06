Guerra, corrupción y ensaladilla

Varios platos de jamón, de patatas bravas y queso. / María Galán

Lunes. La editorial sevillana El Paseo inicia la publicación en varios tomos de los Diarios de la Segunda Guerra Mundial escritos por Chaves Nogales, el gran periodista del siglo XX. Son textos inéditos escritos en el 39-40 en París, antes de marchar a Londres donde moriría en 1944. Chaves retrata las evoluciones de los parisinos antes de la invasión nazi. Y su falta de resistencia luego para entregar la capital a Hitler. El 24 de enero de 1940 anota: «Ni la guerra ni la crudeza del invierno logran reducir la inmensidad de la vida de París (...) con sus desbordamientos, su fiebre, su tráfago y su vitalidad. No se sabe de dónde salen tantos compradores de cosas frívolas y superfluas en tantos grandes almacenes (...) Hasta cien salas de espectáculos funcionan llenas». La edición de Yolanda Morató, que pone en valor a esos que César González Ruano llamó «escritores en periódicos, no periodistas que de cuando en cuando hacen literatura». La publicación de estos diarios es todo un acontecimiento editorial. Hay que ver cuánto y bien escribió este hombre. Por suerte.

Martes. Los periódicos vienen manchados de asuntos feos, corrupciones, corruptelas, denuncias. Hay días que la prensa mancha. Busco a los columnistas más literarios. Hay uno que dedica su columna al queso, lo cual es ya un ejercicio de evasión y subversión. No huele, pese a ser sobre el queso. Es cremosa y puede tomarse tanto antes como después del café. Combinaría bien con una sobre el pan. Un asunto con mucha miga.

Miércoles. Se ha celebrado el campeonato provincial de ensaladilla rusa y no me han invitado a ser miembro del jurado, bah. Teniendo yo un doctorado en la materia, hombre ya. Qué mal. veo a los miembros del jurado, más envaraos que si fueran el tribunal de una tesis sobre Ingeniería Molecular Predictiva. Lo que habría que convocar es un concurso literario sobre la ensaladilla rusa, diantres. Para instar a los poetas a echarle versos a la mayonesa y obligar a los columnistas o columneros a glosarla y comentarla. Lo veo: unas justas poéticas donde los participantes declamen sus ripios rendidos de amor a tan inconfundible sabor. A mí me gusta la rusa con aceite que sepa a oliva, con la patata bien machacada, sin guisantes ni zanahorias. Las aceitunas no me estorban y el atún la ennoblece si no se abusa de él. O sea, si no se echa al tún tún, que es como a veces se echa el atún. También me gusta que no me roben, dado que en mi ciudad conviven las excelentes ensaladillas rusas con el cemento infame a doce euros. Antes a los bares se les hacía la prueba de la rusa y las croquetas. Estos dos platos servían para cerciorarse si el sitio merecía la pena o no. Ahora, al menos en el Centro, no se puede tapear y si te acodas en una barra te dicen que hay que comer o que no se puede estar en la barra o que no es hora o que qué te pasa. Incluso hay barras cuyos taburetes se reservan. «Taberna»: cuantos crímenes se cometen en tu nombre. Ceno escarola.

Jueves. Madrid. Calor. Paseo. Gestiones. La felicidad es estar en la Cava Baja a la una y media de la tarde con la satisfacción del deber cumplido. Hay guiris pugnando por entrar en Casa Lucio. Cada vez que paso o entro, recuerdo hace muchos años, de estudiante en Madrid, algunas visitas de mi señor padre, que me llevaba allí a comer jamón y huevos rotos, lo cual rompía mi estricta dieta de comida chatarra, procesada o de batalla. Ahora soy yo el que quiero traer aquí a mi hijo. Algo hemos progresado: él se alimenta bien y lo agradecerá más que yo, tal vez entonces ignorante de que hay restaurantes que duran más que una vida.

Viernes. Lo programo todo para dedicar la tarde a ver El ministro de propaganda, película alemana de 2024 sobre Goebbels. Tan repugnante como atrayente. Hay naciones que han de revisar episodios de su pasado una y otra vez. Aquí algunos a eso lo llaman rencor.