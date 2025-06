Lo único constante es el cambio

A veces pienso que nos han vendido la velocidad como única forma de vivir. / l.o.

Hay días en los que el mundo parece una noria girando a toda velocidad. Observas cómo todos suben y bajan, ríen, avanzan, se alejan. Ya no puedes ver sus vidas desde tu lugar en el mundo, cada vez están más lejanos, mientras tú respiras el mismo aire de siempre, pisas las mismas baldosas, te miras en el mismo espejo que ya no refleja novedad, sino una quietud que duele.

La vida de los otros se mide en hitos: un ascenso, un viaje, un amor, un hijo, una casa más grande. Y tú sigues aquí, contando los días como si fueran monedas de un tesoro que no llega. Las redes sociales son vitrinas de éxitos ajenos, y cada scroll es un recordatorio de que el tiempo pasa, pero no para todos por igual.

¿Qué nos pasa a los que nos quedamos? ¿Somos perezosos, cobardes, o simplemente distintos? Quizás no sea pereza, sino otra forma de caminar. Hay quien avanza en línea recta; otros dan vueltas como las mariposas nocturnas, buscando una luz que no siempre encuentran. Hay progresos que no se miden en títulos ni en cuentas bancarias, sino en silencios comprendidos, en tardes salvadas del olvido, en pequeñas resistencias cotidianas.

Pero duele. Ay, cómo duele ver partir a los demás mientras tú te aferras a la orilla, preguntándote si acaso te faltó valor. ¿O será que tu camino es otro? Hay una belleza extraña en los que permanecen: son los testigos, los que recuerdan cómo eran las cosas antes de que todos corrieran hacia lo nuevo. Tal vez la quietud también sea un tipo de sabiduría.

A veces pienso que nos han vendido la velocidad como única forma de vivir. Que si no creces, retrocedes; que si no te mueves, te estancas. Pero hay raíces que necesitan tiempo para hundirse bien en la tierra antes de dar frutos. Hay artistas que tardan décadas en pintar su obra maestra, esperando el momento exacto. ¿Por qué no concedernos el mismo privilegio?

Claro, no es fácil. Hay madrugadas en las que despiertas con un peso en el pecho, preguntándote si estás desperdiciando tu vida. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que deberías ser, según los demás. Pero ¿y si ese espejo miente? ¿Y si quedarse no es sinónimo de fracaso, sino de una paciencia que muy pocos entienden?

El mundo premia a los que llegan primeros, pero no habla de los que llegan tarde y traen historias más interesantes. No habla de los que se detuvieron a respirar, a perderse, a recomponerse. Hay una música en los que resisten sin prisa, una melodía lenta que solo se escucha en la intimidad.

Quizás, en el fondo, no se trate de progresar, sino de existir con plenitud, aunque esa plenitud no tenga medallas ni aplausos. Tal vez el verdadero progreso sea aprender a estar donde estás, sin compararte, sin castigarte. Porque hay días en los que levantarse y seguir respirando ya es una hazaña.

Y mientras la noria del mundo sigue girando, tú te quedas. No por miedo, no por debilidad, sino porque tu tiempo tiene otro ritmo.

Al final, quizás los que nos quedamos somos los que estamos escribiendo la letra pequeña. Esa que nadie lee, pero que sostiene todo lo demás.