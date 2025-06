De procesado a aforado en 72 horas, por Jose Angel Passolas Soberon

Corría el año 1553 y en Tordesillas nacía quien fuera después el Duque de Lerma, todo un personaje que había de influir y tener unas prebendas inmensas en la corte del rey Fernando III. El Duque manejaba la corrupción, el trafico de influencias y la venta de cargos públicos como nadie. Le pillaron y este ejemplar para no ser juzgado y condenado, se le ocurrió solicitar de Roma el capelo cardenalicio y le fue concedido allá por el 1618; con ello lograba no ser juzgado. Se cantaba tras este episodio una coplilla que decía: “para no morir ahorcado, el mayor ladron de España, se vistió de colorado” La historia se repite: “ para no ser por la juez Biedma juzgado, el Sr. Gallardo, se vistió de diputado” Ya ven; de avispados y jetas; en España, a carretas. ¿Me aforo y se acabo la historia?. ¡Qué gobernantes¡ No sé si el Duque de Lerma tardó mucho en adquirir su titulo de cardenal; el Sr. Gallardo en 72 horas, visto y no visto.