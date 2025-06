Alasdair MacIntyre, in memoriam

Alasdair MacIntyre. / l.o.

Catedrático Honorario de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid

Ha muerto rondando los cien años un filósofo de origen escocés y vida norteamericana que destaca por su originalidad. De extraordinario talento y notable cultura fue un disidente de las dos corrientes filosóficas dominantes de los últimos años. Ni analítico a lo anglosajón, ni idealista a lo centroeuropeo. Bien es verdad, que aprovechó ambas corrientes, aunque perfiló su postura fuera de cualquier inclinación al dogmatismo de las escuelas.

En cierta ocasión le oí decir al filósofo Anthony Kenny, que no era fácil saber lo que pensaba MacIntyre, porque estaba en permanente cambio. Al final, compuso un filosofar volcado hacia la historia, a los procesos que nos va trasmitiendo la tradición. De ahí que defendiera una filosofía narrativa, extendida en el tiempo, sin quedar estancada. Pero se apoyó siempre en Aristóteles. Y lo remozó con Tomás de Aquino. Habría, según él, que refrescarse en esas fuentes. Lo demás, y como lo habría desenmascarado Nietzsche, nos llevaría al nihilismo.

A él lo llevó incluso al catolicismo. Tanto es así, que es considerado como uno de los filósofos católicos más importantes de la actualidad. Pero, hasta llegar aquí, ha hecho su particular peregrinaje. Con poco más de veinte años escribió, junto a Antony Flew, un interesante libro sobre cristianismo y marxismo. Hizo guiños al trotskismo, escribió una historia de la ética que ha servido de manual en muchas universidades. Y a finales de los años cincuenta volvió a editar con Antony Flew, el libro New Essays in Philosophical Theology. En este libro encontramos los cimientos de lo que será la Filosofia de la Religión más actual. Uno de los artículos, titulado ‘Visions’, y de la mano de McIntyre, es un modelo para estudiar lo que entendemos por Religión. Y ya uno de sus últimas obras, Tras la Virtud, es un compendio de toda su filosofía. Es una pena que se haya leído tan poco en este país. McIntyre, guste más o menos, ha sido un gran filósofo. Y merece nuestro reconocimiento.