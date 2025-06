Los Hermanos Dalton: mezclado pero no agitado

La formación actual de Los Hermanos Dalton. / l.o.

La banda gaditana Los Hermanos Dalton regresa a Málaga, Andalucía, España y la Humanidad con Viajar en el tiempo y otras historias, su nuevo y más reposado trabajo . Tras 10 años en barbecho editorial de LPs (¿se puede decir esto aún?), que no musical ya que han seguido componiendo y editando temas sueltos y tocando en directo sin pausa durante todo este tiempo, nos presentan una colección de canciones de larga maduración en barrica de roble que seguro gustará a muchos y volverá loco a los paladares refinados. En ella aúnan energía y brillantez rock con delicadeza y exquisitez pop. Mezclado, no agitado. El próximo 6 de junio tendremos la ocasión de disfrutar de ellos de nuevo aquellos carrozas rockeros a los que Bad Bunny nos sigue sonando a conejo doblado en español- latino de los dibujos animados, entre los que me incluyo firmemente y con conocimiento de causa.

Ejemplar trayectoria musical

Con la incorporación de Alberto Dalton (guitarra y coros) a la familia de forajidos de la bahía Josema, Jesús y Carlos y el poso musical que atesoran en una ejemplar trayectoria musical de ya más de tres decadas, a Lucky Luke (por seguir con el simil dibujoanimadístico) ya no lo salva ni Ran- Tan-Plan. Porque es tal el poderío musical que atesoran estos individuos que creo que, transcurrido ya un cuarto del siglo XXI , y habiendo empezado su carrera en los primeros 90, ha llegado el momento de dar al César lo que es del César. A pesar de que nos contaban al principio aquello de que «el cielo puede esperar», por calidad de repertorio y trayectoria los de la Isla de San Fernando se instauran definitivamente en la Santisima Trinidad del pop con raíces rockeras hecho desde Andalucía, también llamado power pop para los amantes de las etiquetas, junto a 091 (la tercera banda, al gusto del lector).

Cartel promocional del concierto a celebrar el viernes 6 de junio. / l.o.

Y precisamente, viajar en el tiempo se ha convertido en los últimos años en algo más seguro que, por ejemplo, viajar en tren. Yo lo hago habitualmente, cuando me aburro, es muy divertido a veces, aunque es un licor de alta graduación, ojo. Y es que parece mentira que hayan pasado ya 25 años despues de la grabación de aquél mítico directo en la Sala Sol bautizado Una noche más, ya que lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Pinchazos emocionales que quedarán para siempre. Lo que en su momento me pareció un techo de la banda, tras la espectacular triada de álbumes Ya están aquí, Vitamina D y Crash, el paso del tiempo me ha demostrado que se pueden seguir creando maravillas como Esperando una señal o Revolución . Y aquí seré aun menos objetivo todavía: y es que Los Hermanos Dalton son banda sonora de mi vida, de mis mejores años en Madrid, los de mi apertura a una vida independiente. Sus píldoras de tres minutos me han transmitido siempre un mensaje de libertad y eterna juventud cuyos ecos en mi conciencia llegan nítidos a nuestros días. Como los ecos de aquellos botes en la Sala Sol, al ritmo de En la multitud, con aquél inolvidable Paco Blanco, daltónico fan cuya presencia se intuirá entre guitarrazos y baterías-batidora el próximo 6 de junio en su Málaga de adopción.

Dije cara y eso salió, Si sabes que me duele, La cápsula de hibernación o la deliciosa Canción del verano, menú degustación de la casa del nuevo trabajo, temazos fuera de carta directos al corazón. Junto con sus clásicos de siempre. Imprescindibles.

Hairbreakers

Y junto a ellos, los malagueños Hairbreakers, covers delicatessen del power pop internacional. Veteranos músicos de la escena, la calidad musical y la diversión están aseguradas. Ojo con ellos, que son como Benjamin Button, pero en rockero. ¿Te lo vas a perder?