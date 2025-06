El rey desquiciado de EEUU

«No hay nada que les obligue a complacer los delirios del rey desquiciado de Estados Unidos», así concluye la carta a Europa que nos envía el premio Nobel de Economía, el norteamericano Paul Krugman, el pasado 27 de mayo. La carta viene a propósito de la «gran y hermosa ley» según Donald Trump que ha aprobado el Congreso y empezará a debatirse en el Senado. Una ley aprobada este mes con nocturnidad y premeditación. Es el gran proyecto de política interna presupuestaria y que en palabras del mismo Krugman «es sin duda la peor legislación en la historia moderna de Estados Unidos».

La «gran y hermosa» ley de Donald Trump -Nerón guardaba estos calificativos para sus poesías, y éste para sus Leyes y Decretos- combina grandes recortes de impuestos para los ricos con drásticos recortes en los programas sociales: el presupuesto de Medicaid y los cupones de alimentos, los despidos del personal Federal, entre los que se cuentan numerosos excombatientes. Los recortes fiscales confirman y prorrogan los que ya hizo en 2017, en el anterior mandato. En lugar de evitar que las grandes multinacionales utilicen estrategias- legales- de evasión fiscal para hacer que las ganancias obtenidas en Estados Unidos desaparezcan y reaparezcan en países con bajos impuestos. No intenta que la brecha fiscal entre las grandes fortunas y lo demás se reduzca; sino que además les reduce los impuestos a los más ricos.

Quitar el seguro médico a millones de estadounidenses

Ni con los recortes sociales se compensará la pérdida de ingresos derivada de la rebaja de impuestos a los ricos. «La expansión del seguro médico en 2010 conocido como Obamacare ha demostrado ser exitosa y popular. Más de 45 millones de estadounidenses tienen seguro médico hoy en día como resultado directo de la legislación». «El gran proyecto de ley de Política interna, republicano busca quitarles el seguro médico a millones de estadounidenses y lo hacen para otorgar miles de millones de dólares en recortes de impuestos a los ricos», escribe The New York Times en un artículo del día 23 firmado por su Consejo Editorial, éste calcula que pueden ser 13,7 millones los americanos que perderían el seguro de salud. «La pregunta en juego es si el gobierno debería quitarles el seguro médico a millones de estadounidenses de bajos ingresos y entregar los ahorros a los más ricos». Y el presidente Trump declaró recientemente: «No estamos recortando Medicaid, ni Medicare, ni la Seguridad Social». «Pero el proyecto de ley que la Cámara aprobó por una sola votación el jueves -día 22- por la mañana y que ahora se dirige al Senado, de hecho, recortará Medicaid y negaría atención médica a millones de estadounidenses. Los juegos de palabras no cambian esa realidad», concluye el diario neoyorquino.

Compensar el déficit que esto supondrá, lo pretende hacer con la subida alocada de aranceles, que no será suficiente. Incluido el 50 % a la Unión Europea. El paquete fiscal firmado por Trump podría añadir más de 3,7 billones de dólares a la deuda nacional durante la próxima década. La Casa Blanca estima que los recortes fiscales podrían aumentar la producción estadounidense hasta un 5,2 %, algún asesor lo estima en un 3 %. Lo veremos, esa va a ser la prueba.

El déficit se financia con la emisión de bonos, de deuda estadounidense y las medidas presupuestarias agravan el desequilibrio fiscal, lo que llevó a Moody’s Ratings a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos- ¿Se acuerdan de la calificación de AAA, cuando en 2008 los hombres de negro temían que nos rebajaran la calificación de nuestra deuda y nos exigían reducir el déficit y controlar el gasto? De eso se trata -. Los inversores en bonos han tomado nota y han elevado los intereses de la deuda estadounidense a largo plazo. No se fían de comprar bonos, y los intereses suben.

El autoritarismo postmoderno del rey Trump es el titular cotidiano: los tribunales han parado la subida de aranceles del «día de la liberación», porque es una competencia del Congreso. Ya desobedeció al Supremo enviando inmigrantes al Salvador sin juicio previo. Se atribuye la facultad de suspender el ‘habeas corpus’-los derechos individuales constitucionales- a voluntad. El regalo ilegal del ‘palacio volante’ del gobierno de Qatar, es claramente inconstitucional. El acoso y amenaza a las universidades públicas y privadas desde Nueva York a Harvard. Por supuesto el desprecio reiterado a las órdenes judiciales, etc...

La crisis tarda mucho más en llegar de lo que uno se imagina y luego ocurre mucho más rápido de lo que uno hubiera pensado. (Ley de Dornbusch, citado por Krugman).

