El agujero negro

En 2023 el Gobierno proclamó a bombo y platillo que la nueva ley de la vivienda -progresista- sería la solución. ¿Qué ha pasado desde entonces? Según casi todas las encuestas la vivienda sigue siendo la primera preocupación. Y el propio PSOE ha presentado una batería de medidas, que no sabe si podrá aprobar en el Congreso, para intentar enmendar la situación.

Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, un acreditado economista al que dicen que Sánchez quería en su primer Gobierno, ha dicho al presentar el informe anual: “La vivienda actúa como un enorme agujero negro que se traga la mejora de rentas que produce la economía y no permite la mejora de las condiciones de vida”. ¡Agujero negro! Y Conde-Ruiz, autor del estudio: “2024 ha estado marcado por la agudización de las dificultades para acceder a una vivienda”. ¡Agudización!

El Gobierno, y mucha izquierda, pregona que la vivienda es un derecho que no debe estar supeditado al mercado. Vale. Pero Joan Clos, exalcalde de Barcelona y ministro de Zapatero, dice que la educación es un derecho y por eso el Estado construye escuelas y paga a los maestros. Que la salud es un derecho y por eso hace hospitales. Pero, aunque la vivienda es un derecho, no hace vivienda. Un 3% de pública frente a un 10% de media europeo. ¿Qué pasaría si solo hubiera un 3% de escuela pública? Y prometer ahora más vivienda pública está muy bien, pero exige tiempo y mucho dinero. Y gobiernos que no tienen presupuestos tendrán difícil cumplir.

Además, dicen que cuando el mercado falla el Estado debe actuar. Justo, pero en la vivienda quien ha fallado es el Estado -no hay vivienda pública- y para ‘compensar’ ha creído que se podía ‘arreglar’ el problema reglamentando más la actividad del sector privado. Encuadrando y penalizando a los propietarios, los ‘grandes tenedores’ de cinco pisos (suena a mitin, o sermón) y a los promotores. Sin cambiar la ley del suelo.

La ley de la vivienda respondía a una situación anterior. La crisis de 2008 provocó mucho paro (27%) y muchos desahucios. Había que proteger a quienes no podían pagar el alquiler o la hipoteca. La pandemia aconsejó congelar alquileres y cuidar a los vulnerables, pero el Estado no puede ‘externalizar’ ese deber. Todavía menos con los ‘okupas’ y la exasperante lentitud de la justicia. Y cuando la inflación hace poco superaba el 10% y los salarios apenas crecían que los alquileres subieran con el IPC habría sido desestabilizador. Cierto.

Pero eso era ayer. El paro ha bajado mucho, los salarios crecen al 3,5% y el IPC ha caído por debajo del 2%. En este nuevo entorno el inmovilismo es pecado. La ministra de Vivienda repite que hay que actuar de forma contundente contra la especulación. Pero hoy la especulación se debe a que la demanda de vivienda ha crecido mucho mientras que la oferta baja. Hay muchas más familias de emigrantes (siete de cada 10 nuevos empleos del primer trimestre), muchos más hogares unipersonales por los cambios sociales, y muchos turistas -recibimos más que otros países y los necesitamos- que prefieren un piso con cocina -o ‘globo’- a un hotel. Es un fenómeno universal que Collboni no puede corregir.

La única prioridad -y la única solución- es aumentar la oferta de vivienda -pública y privada- para afrontar la gran explosión de la demanda. Y una ley ‘electoralista’ que, además -por lo que sea- no se aplica en muchas autonomías no puede ser buena.

Los números de Idealista, el primer portal inmobiliario, pueden tener sesgos, pero son una foto, quizás borrosa, del mercado. En estos dos últimos años -pese a las,según Costas, “medidas paliativas”- los alquileres han subido un 24% y la causa fundamental es que la oferta de pisos en alquiler ha caído un 17%. A más demanda y menos oferta, los precios suben. Dos y dos son cuatro.

Y en Barcelona, según Idealista, los alquileres han subido un 28% porque la oferta ha caído un 46%. Dicen (Govern) que en los últimos trimestres los alquileres se han reducido algo por lo de las zonas tensionadas. Quizás para los que ya tienen un contrato de alquiler, pero como la oferta baja -porque los arrendadores escamados venden- quienes buscan un primer alquiler deben pagar más. No es la solución.

Continuará.

