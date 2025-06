El gen necio XVI, por Venancio Rodríguez Sanz

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.

–¿Sabes que las aves son en realidad drones del Gobierno para espiarnos?

–Vaya estupidez. Las aves son seres vivos, con sistemas biológicos complejos, que existen desde hace millones de años.

–Bueno, pues si no todas, al menos la mayoría. Si te fijas bien, su comportamiento no es natural. Sus movimientos a veces parecen mecánicos, como si estuvieran programadas. He visto aves que se quedan quietas en el mismo lugar durante mucho tiempo, como si estuvieran vigilando.

-Es su comportamiento natural. Por ejemplo, las aves rapaces, pueden quedarse inmóviles durante largo rato, observando su entorno para detectar presas. Y el vuelo de las aves es el resultado de su evolución durante millones de años, algo muy diferente al de una máquina controlada. Además, ¿para qué iban a fabricar drones tan sofisticados si todo está lleno de cámaras de vigilancia?

–Para que se posen en tu balcón… y poder acecharte. Existen pruebas: videos en los que las aves se caen repentinamente del cielo, pero luego se levantan como si nada. Y, la más evidente es que se posan en los tendidos eléctricos para recargarse. Eso no es natural.

–Son seres vivos que, algunas veces, se desorientan o tienen un accidente debido a factores como el clima, la fatiga, o incluso por alguna enfermedad. Y se posan en los cables para localizar posibles presas y atisbar depredadores.

–No me convences... Creo que siguen un plan. Las aves no son lo que parecen. ¿Has oído hablar de la teoría del “control mental” a través de estos drones/aves?

–Qué explicaciones tan sofisticadas para las aves, seres fascinantes por su biología y comportamiento natural. Existen muchísimos estudios sobre su anatomía, conducta, migraciones… con bases científicas muy sólidas.

–Insisto en que el Gobierno está detrás... Algo gordo trama.

Lo dicho: el gen necio.