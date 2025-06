El elefante seguía en la habitación

El Unicaja sucumbió contra el Barça en el primer partido de los play off 2025 de la Liga Endesa. / Álex Zea

Un antiquísimo proverbio indio cuenta la historia de un viajero que llega a un pueblo a lomos de un elefante. Allí se encuentra con tres ciegos que sienten curiosidad por la forma de un animal que no conocían. Al no poder verlo por su ceguera, lo tocaron para tratar de visualizarlo en sus mentes. El primero le palpó el cuerpo y afirmó que era como una pared, duro y rugoso. El segundo puso su mano en la trompa afirmando que tenía forma de serpiente y que al tacto era blando e incluso húmedo. El tercero se aproximó a una oreja para explicar que un elefante tenía forma de abanico y que además era muy fino, suave y ligero. Y así acabaron discutiendo sobre la forma de un elefante. La moraleja de esta historia es que todo depende del punto de vista con el que se mire.

Este texto sirvió de base al poeta ruso Iván Krylov para escribir «El hombre curioso» en 1814 y más tarde a Mark Twain para escribir «El robo del elefante blanco» en 1882. Krylov habla de una persona muy meticulosa que repasa todo lo que hay dentro de un museo, incluidas las cosas más diminutas, sin darse cuenta de que allí también hay un elefante. Y ahí arranca esa acepción que ahora es tan popular al referirse a esta expresión: no querer hablar de un tema evidente.

El primer partido ante el Barcelona, un partidazo jugado de poder a poder y que pudo ganar cualquiera, se decidió por detalles y por cosas recurrentes. El Barcelona, para empezar, tiene dos jugadores de otro nivel: Kevin Punter y Jabari Parker. Si ellos juegan a su nivel y los demás acompañan un poco, es muy difícil ganar al equipo de Joan Peñarroya. El lanzamiento exterior, tan necesario en la forma de jugar cajista, tampoco pasa por su mejor momento. En los dos últimos partidos: Taylor 0/5, Kalinoski 1/6 o Perry 3/12. Son números no habituales que pueden revertirse en cualquier momento, pero que están ahí. El quinteto de «5 pequeños» de Joan Peñarroya también hizo demasiado daño a los verdes.

Como bien dijo Ibon Navarro después del partido: «Es un partido que se gana o pierde por detalles. Los catorce segundos. Todo el mundo se echa la culpa. No hay que hacer un análisis de esos 14 segundos, sino pensar en los 39 minutos. Has cometido errores y aciertos, cosas que dependen de nosotros. Si lo hubiéramos hecho un poco mejor, quizá no llegamos a esa situación final». Y es verdad, si el partido lo hubiera ganado Unicaja, nadie podría decir que es injusto o inmerecido. Fue un partidazo de baloncesto que pudo ganar cualquiera.

Pero, lo cierto, es que el elefante seguía en la habitación. Como decía Darío Brizuela en la SER al final del partido, «si llegábamos al final con posibilidades el Unicaja podía ponerse un poco nervioso» y como también aseguraba Ibon Navarro en rueda de prensa, «pagas el precio de tener corazón, a veces se convierte en precipitación». Prueba de ello son las faltas personales a lanzamientos de tres regaladas por los verdes a Anderson o Punter. El equipo, cuando juega partido importante y decisivo en el Carpena, sigue acusando la presión de «tener que ganar». Y eso se convierte en «detalles» no habituales que condenan al equipo. No es casualidad que todos los grandes triunfos verdes hayan llegado lejos de la Costa del Sol.

Ahora toca ir a Barcelona y no dudo que el equipo de Ibon Navarro ganará o estará muy cerca de hacerlo. De hecho, los verdes pueden presumir de tener la mejor racha de victorias a domicilio en play off de su historia, contra el Barcelona en 2023 y contra el Manresa y el Murcia en 2024. Lo normal sería que la quinta llegue esta noche en el Palau porque, aunque Parker y Punter pueden repetir lo del Carpena, es difícil pensar que Unicaja repita todos sus errores del partido que abrió la serie. Una victoria que mantendría abierta la mejor temporada de la historia del club. Una temporada con 4 títulos que nadie podrá superar en el mundo del baloncesto pase lo que pase de aquí al final de temporada. Eso sí, si se gana en Barcelona, el elefante espera en el Carpena el domingo. Carpe diem.