Del rito al grito: un recital de Javier Camarena

Camarena, en el Cervantes. / daniel pérez

Tarde de calor con rachas de viento: junio se juliea. Llegamos mocitos con tiempo: sorpresas te da la autovía. Asumiendo el sablazo, dejamos el coche a la sombra, subterráneo, protegido, identificado, ridículo entre dos volvos, protestón. Paseamos, nos damos el garbeo, contamos guiris, localizamos malagueños, deletreamos nombres, miramos por mirar escaparates imposibles. Al final y antes, las merecidas cervezas, frías o heladas, con su rodajita ácida del limón por lo alto. A cuatro euros: la microagonía.

Lo clásico hay que pagarlo y nos vamos arriba, al tercer piso, a las butaquitas pigmeas que torturan las rodillas: algo tendría que hacer el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Las escaleras del Teatro Cervantes son odiosas; la moqueta, ridícula; la fachada, pluf; los asientos, lo dicho, masoquistas. Ya no hay ni ambigú. Urge la remodelación integral. Igual sale más rentable dinamitarlo y neronianos alzarlo de nuevo, pletórico, saudíes. El público, la gente, o no tiene prisa o no puede andar más rápido: los achaques como jaques. La media la estimamos muy por encima de los 60. Gente joven, poca; maduros, el puñado; lo que antes eran viejos, la tira, la mayoría: pensionistas por jubilados. La ocupación, preocupante, algo menos de tres quintos, o sea, que hay calveros y laterales vacíos, una pena, una señal.

Por la mega/afonía se informa: tres minutos para. Siguen entrando; algún tacataca avanza galápago por el patio de butacas. Un minuto. Entonces, en el inglés y el hispañol, se ruega que nos sentemos. Se pide paciencia, se exige que no incordiemos y que por favor, plis, despreciemos y dejemos de lado al cacharro, el controlador. Salen decididos la pareja, el tenor Javier Camarena y su pianista. Conocemos el repertorio, de los retroatractivos: Donizetti, Verdi, Massenet, el zarzueleo que nos fascina. Durante el recital van incorporando la sorpresa, el añadido; el público, entregado y aplaudidor. Llama iphonederosamente la atención que siempre haya encendidos unos treinta móviles, luciérnagas de la ansiedad. Si entró seco se vuelve cálido: cuenta que vive en la costa, entre nosotros, da las gracias y anuncia la furtiva lagrima: avisamos a la piel, que vaya preparando a la gallina. La ejecución de ambos es sublime: el piano contenido, meloso, embriagador; la voz divina, aterciopelada, infinita; el silencio se vuelve protagonista; la vecina, ¡por fin!, ha dejado en paz la bolsita de cartón. Vemos a la catarsis avanzar para arrebatarnos: preparados estamos para el hechizo. Absorberla en directo embriaga, noquea: hasta dónde es capaz de llegar el genio humano.

Y entonces, cuando apenas restan unos segundos, al imbécil le suena y vibra, sin electrocutarlo. La rabia nos lleva a pensar en qué rápido solucionaron los más tontos problemas los franceses, cuando su Revolución/Gui. El cantante, molesto pero no irritado, llama la atención y nosotros sentimos la vergogna ajena. Pero para asombro y estupor de muchos, a los pocos minutos se repite la melodía demencial. En ese instante, desaparece esa magia tan difícil de lograr y que con frecuencia aparecía en los teatros nada más apagarse las luces. Hemos pasado del rito al grito. Termina o concluye o acaba la primera manga del recital y ambos se pierden, se piran, se evaporan.

La pausa no es larga; el público no deja de imbuirse en las pantallas blancuzcas de sus móviles: ¿qué hacen, qué miran, qué consultan, qué responden, qué encuentran, qué persiguen o acechan? Arranca la segunda parte con tres piezas de Paolo Tosti, un compositor del que no sabíamos nada y al que dedican su último trabajo. Se percibe, claro, cierta frialdad. Avanzan correctos con lo programado. Poco a poco, pensamos, se les va yendo el enfado. Las pantallas siguen temblando en las manos. Quizás haya muchas personas a las que les gustaría que les gustase, pero para eso, y deberían saberlo, hace falta paciencia, que viene de paz, y cuando se pierde se vota a Donald Trump, y a trumpicones no se puede avanzar.

Por fin se retoma el pulso. Han logrado volver a caldear el ambiente. Hacen una pausa muy corta y ofrecen un doble regalo. El primero, el evidente, el huapango de la malagueña salerosa: logramos llenar el depósito de la emoción. La creíamos tan nuestra que nos asombra y alegra saber que se refiere a una Málaga de Colombia, donde líricos tienen un alcalde que se llama Rubén Darío. Aplaudimos y braveamos sin sospechar el regreso de la pareja para el Cielito Lindo: de la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡¡¡Ayyyy!!! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, había cantado antes. Es un misterio que no querríamos resolver por qué letras tan sencillas nos llegan a conmover de una manera tan profunda.

Termina y concluye: se van. Nos duelen las palmas del aplaudir a rabiar. ¡Qué alegría! Salimos tarareando y sin contemplaciones adelantamos a los que desde sus móviles ya están informando al mundo de lo bien que falsos se lo han pasado. No podemos evitar algún empujón, la airada queja, el desprecio. Vamos con hambre canina, la que se sacia y satisface con lo que sea, con lo que sea que despistado encontraremos en la nevera porque en el centro es imposible hallar la mesa, robar el taburete, acodarse en la esquina de la barra, picotear de pie. Y nos dormimos y soñamos con la idea no de prohibir sino de premiar con un descuento al que valiente se atreviera a ir al teatro sin el móvil, aunque sólo fuera por el bien de la inmensa minoría, los irreductibles.