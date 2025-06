La ministra de Sanidad, Mónica García y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Kike Rincón - Europa Press

Tengo una mala noticia. Nada fue un error… o tal vez sí, todo es un error. No hablo de la canción de Coti, claro, hablo de la realidad que nos embarga. La mala noticia se va conformando y confirmando en este movido tiempo de la política. Los medios de comunicación andan en la contienda siguiendo el show de la política.

Las cosas se presentan complicadas, difíciles de entender. Se observa una discrepancia entre lo manifiesto y lo latente, lo que se nos presenta y lo que existe de verdad. Lo que se cuece en la perola a fuego lento sigue tapado, bullendo en el fogón y oculto, mientras observamos el crepitar de la fritura que se nos ofrece. Leire Díaz, Feijóo, Ayuso, MAR, Koldo, Ábalos, Aldama… Vaya vodevil, el del miércoles con la aparición ante las cámaras de Leire Diez para dar su discurso y, por sorpresa, Aldama nervioso, irritado y amenazante, clamando a Feijóo que hiciera lo que fuera para echar a Sánchez. Extraña alianza de Aldama con Alberto Núñez que viene a enturbiar más el río, como denunciaba en mi artículo del pasado sábado. Demasiadas heces, de variopinta procedencia, se nos ofrecen para distracción del pueblo… ¡pan y circo! Mientras me pregunto: ¿Qué habrá en el pendrive de la señora Leire para que Aldama asaltara la sala de conferencias con tanta vehemencia?

Estrategias perversas

Estamos en momentos complejos. Con investigaciones prospectivas poco ortodoxas, con procesamientos cogidos con papel de fumar, con sospechas más que fundadas sobre mala praxis en variados campos del poder, y con mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas y nidos de manzanas que se acaban por pudrir… y hay tanto ruido que al final vendrá el final, como decía Sabina. Esta ruptura cada vez se parece más a un fracaso matrimonial, o de la política democrática y del respeto que conlleva, que aboca al divorcio insultante y peleón con el riesgo que representa. Tal vez ese sea el problema, que hemos perdido los papeles del contrato y se pasan las líneas rojas desde hace tiempo sin respeto al espíritu democrático y sin coste alguno. En todo caso, en una sociedad como la nuestra, a través de la historia, el poder siempre estuvo en la derecha y no pararan hasta retomarlo, incluso con artes cuestionables. Ya se sabe: “el que pueda hacer, que haga”.

¿Resistirá la Constitución el envite de este galimatías político? Se han vertido tantos juicios paralelos interesados que, cuando la ley establezca y determine responsabilidades y emita fallos y veredictos, habrá quien los cuestiones, como ya se ha hecho con el propio Tribunal Constitucional, calificado de cáncer de la democracia por prebostes hombres de la política de quita y Pons. No sé qué dirán cuando se dé por buena la ley de amnistía, tan denostada por la derecha y un importante colectivo de la interesada judicatura que se manifestó antes, incluso, de su aprobación. Por cierto, la ONU considera que “La amnistía tiene como finalidad crear condiciones propicias para alcanzar acuerdos de paz o bien favorecer la reconciliación nacional”, lo que nos permite considerarla una estrategia adecuada para resolver el problema catalán.

Los bajos y viejos fondos de las cloacas

Pero la mala noticia no va solo por ahí, sino por los bajos fondos, por las llamadas cloacas, que, aunque siempre existieron, nunca lo hicieron con tanto descaro y poder. Es lógico, los recursos que la tecnología y el conocimiento ponen a disposición de los investigadores de corte tramposo, por no decir mafioso, son cada vez más eficientes.

Hoy estamos vendidos, con la telefonía, los WhatsApp, las grabaciones y escuchas, con los medios disponibles cualquiera de nosotros puede ser totalmente controlado hasta el más mínimo detalle. Tenemos el enemigo en casa, en el móvil, en el ordenador, en las Alexas y Siris, en el mercado, en las redes sociales, en las tarjetas de crédito, en toda la parafernalia que se ha montado para que, en este mundo feliz, entreguemos la libertad a cambio de seguridad y paz mental.

La lucha que se establece en la política es por ocupar la plaza de Gran Hermano en el futuro orden mundial, que va más allá de la política para centrarse en el dominio social. Eso es lo que realmente se está cociendo en los fogones, y no esa fritanga de incidencias y anécdotas que nos ofrece la salsa rosa en la tele y en determinados medios de comunicación, donde se da la batalla, por no decir la guerra, sabedores de que vencerá quien gane el relato, aunque, en realidad, sea el peor.

El papel de algunos medios de comunicación

Por ello, cada vez juegan con mayor descaro los afines medios a ideologías y credos, dejando a un lado la profesionalidad y función social, basada en el derecho de la ciudadanía a ser informada correctamente. Ese debería ser su objeto y no el tomar partido. Esa desviación nos muestra dónde están sus intereses económicos que, al fin y al cabo, es lo que defienden. Por suerte aún quedan algunos medios en los que confiar. Pero el mundo de la comunicación se ha complicado mucho, se está produciendo un proceso de deconstrucción y confirmación de nuevas formas, vías y estilos, donde la amoralidad y la falta de ética profesional es manifiesta, sobre todo en los pseudomedios creados exprofeso. Los clásicos medios con rodaje y experiencia, están siendo agredidos y cuestionados por otros advenedizos que cuentan con la credibilidad que le otorga la ignorancia y el desapego a la verdad.

La verdadera mala noticia es que, en los nuevos tiempos, las cosas cambiarán hasta niveles insospechados. Andamos ensayando para ver cómo se establece la hoja de ruta definitiva hacia un mundo dominado por la nanotecnología, la gestión del big data (macrodatos), la inteligencia artificial y la robótica en manos de sus dueños. Sobra la gente inteligente y crítica, salvo que esté al servicio del sistema, y faltan los sumisos y serviles para hacer caminar el mundo por la vía predeterminada para mayor gloria del señor feudal. Porque hacia eso vamos, hacia una nueva etapa feudal, donde el señor será el dominador de la tecnología, de los medios y del poder económico que todo lo puede. Al él se le deberá rendir pleitesía en un mercado libre, a la vez que ser sumisos con las leyes del sistema, porque sabrá de nosotros más que nosotros mismos y nos manipulará. Si quieres vivir sométete al nuevo orden, así quedarás protegido y conformarás la gran familia desde el insignificante papel que tengas asignado.

Aún podemos neutralizar el pesimismo

Bueno, tampoco debemos ser pesimistas. Pero dado lo visto no se observa demasiado entusiasmo en el pueblo para ser crítico y tomar conciencia de una realidad que nos amenaza. El ser humano es un ser pensante y debería ser libre para ello, para desarrollar la inteligencia como elemento evolutivo de la humanidad. Revelarse contra estos “patrañosos” que nos quieren colonizar la mente con sus manipulaciones y estrategias medidas es un buen camino.

En todo caso, ya estamos viendo como el acceso a determinados datos privados se utilizan para objetivos espurios. Lo cierto es que se adivina una conjura para acceder al poder burlando la democracia, demonizando al contrincante, por parte de los que se ofrecen como alternativa limpia, obviando el olor a podrido que emiten esos postulantes salvadores. Es sorprendente, por no decir indignante, escuchar a Feijóo acusar de capo a Sánchez y al gobierno de mafioso, con lo que le cuelga al PP en la espalda. Indudablemente debe saber bastante de eso, si no por haberlo practicado, al menos por aprendizaje vicario con sus amistades.

No debemos dejarnos arrastrar

A nosotros, a los ciudadanos, nos queda la paciente labor de discernir, si es que sabemos hacerlo, desde la frialdad que se requiere, para no dejarnos llevar e implicar en una guerra de intereses, que no está clara sean compatible con los nuestros. Hay demasiadas dudas, demasiados interrogantes sobre actuaciones que deberían ser ejemplares y no lo parecen, ya sea del mundo de las fuerzas del orden público, de la judicatura, de la política, de los poderes fácticos, económicos e ideológicos y de credo religioso. Se complica el análisis porque no se sabe muy bien a quien se ha de dar crédito. Deberíamos exigir una competencia leal entre los partidos, de razonamientos inteligibles y lógicos, con solución a nuestros problemas reales. Pero tengo malas noticias…