Hoy no se falla

Taylor, en el segundo partido de la serie ante el Barcelona disputado el viernes en el Palau. / ACB Media

Hoy se juega en el Martín Carpena el tercer partido del play off de cuartos de final entre el Unicaja y el Barça. Esto así leído, sabiendo que el equipo que pierda se va para casa y que ese partido es contra el equipo culé, se puede entender como una proeza. Sí, como que tienes que jugar tu mejor partido y esperar a que el equipo catalán no esté muy acertado. O que el arbitraje te respete. O que el ambiente del Carpena influya en los malagueños positivamente y negativamente en los de Peñarroya.

Pero nada de esto es cierto. En los dos partidos precedentes, Unicaja se ha mostrado muy superior y ha dominado el juego. Bien es cierto que el primer partido se escapó. Se escapó porque los porcentajes de tiro de Unicaja fueron muy bajos; porque se regalaron muchísimos tiros libres; porque Fall hizo mucho daño en ataque cuando estuvo en pista; o porque no se tuvo buena lectura de juego para atacar la defensa de cambios del Barça jugando con cinco exteriores. Aun así, el partido se tuvo ganado en ciertos momentos del mismo y el Barça se supo agarrar a la pista esperando un mejor momento. Ese mejor momento llegó en el final del partido y en la prórroga y esto les valió para llevarse el partido.

Pero tan solo 72 horas después, Unicaja supo corregir todos esos problemas que surgieron en el primer partido. Ya no se regalaron tantos tiros libres, los porcentajes fueron mejores (sobre todo desde la línea de tres puntos), se atacó perfecto la defensa de cambios del Barça cuando planteó su entrenador un equipo con cinco pequeños. Y además, la defensa de Unicaja y el dominio del rebote volvieron a ser claves para dominar el juego. La enorme diferencia con respecto al primer partido fue que esa defensa malagueña y la gran cantidad de canastas fáciles que consiguieron lograron desesperar al rival. La desesperación fue tal que la diferencia en el marcador se fue a más de veinte puntos. Esa desesperación se vivió también en la grada con momentos en los que se oyeron silbidos del público azulgrana hacia sus jugadores y hasta una pañolada hacia el palco del Palau.

Hoy se juega ese tercer partido que dará plaza para las semifinales donde espera el Real Madrid. Y se juega en el Carpena nuevamente. Seguro que estará a reventar. Málaga se va a volcar con su equipo para ser un factor determinante una vez más. Pero evidentemente quienes deben ganar el partido son los jugadores. Y hoy no van a fallar. Da lo mismo quien se quede hoy sin jugar. ¿Quién no se quedó sorprendido el viernes cuando el staff decidió que Sima y Osetkowski eran los que descansaban? ¿Quién no alucinó con el rendimiento de Balcerowski y su impacto en el partido?

Y es que este Unicaja es un equipo. Y si el equipo necesita que Carter, uno de sus mejores anotadores, hoy se emplee en defender a Punter pues lo hace. Un equipo liderado por Perry, un jugador que cada día sorprende más por las cosas que hace en la cancha pero también por las que hace cuando el partido acaba.

Ahora, Perry es el líder en la cancha del equipo. Pero el capitán del barco no hay duda que es su entrenador, Ibon Navarro. Él ha sido capaz, junto a su staff, en tan solo setenta y dos horas en las que la principal preocupación debe ser que los jugadores se recuperen físicamente y a penas se habrá entrenado, de que el equipo se dé cuenta de esos defectos que les costó el primer partido del play off. Y que esos errores no se repitieran. Él ha sido el responsable de que el equipo no se cayera y siguiera creyendo en que se podía ganar en Barcelona y forzar el tercer partido. Y dentro de ese staff de primerísimo nivel, me gustaría resaltar el trabajo de Marcos Cerveró, el prepa del equipo. Marcos trabaja en la sombra controlando con su tablilla las cargas de todos los jugadores y siendo una opinión muy importante, casi vital, en las rotaciones y descansos de los jugadores para mantener el tono físico que el equipo muestra no solo ahora al final de temporada, sino todo el año.

Unicaja está ante una nueva oportunidad y esta vez no se va a escapar. Sin duda, enfrente está el Barça, un equipo con tantos problemas como talento tienen sus jugadores. Pero esos problemas de lesiones no pueden quitar ni un gramo de importancia a lo que está haciendo Unicaja. Forzar el tercer partido tiene un enorme mérito. Y cómo se forzó Aumenta ese mérito.

Hoy el Unicaja una vez más, dará su mejor versión y volverá a dominar el juego como en los dos partidos anteriores. Y lo volverá a hacer basando su juego en la defensa y el dominio del rebote. Hoy esperemos que se vuelvan a subsanar los errores cometidos en el primer partido y se consiga minimizar el potencial de los magníficos jugadores del Barça. Hoy es el día para volver a mostrar el valor de la palabra ‘equipo’.