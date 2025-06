Pisto y poesía mirando a Cuenca

Lunes. Días de Selectividad. Ahora se llama la PAU. Papá, mañana tengo la PAU. Cómo llevas la PAU, Julio Alberto. Dicen que este año será más difícil y que atenderá más a la competencia en ortografía. No sé. Yo recuerdo la mía como una barrera en el horizonte que podría impedir mi proyecto vital, que no era otro que estudiar Periodismo. Preparé la Selectividad en un piso céntrico de Marbella en las madrugadas, junto a otros compañeros de COU. Si escribes COU es que ya tienes muchos años, pero no tantos como para no acordarte de los ardores juveniles. E incluso tenerlos. Aprobé con creces aunque nunca he sabido muy bien qué son creces. Estudié Periodismo y acabé en hora. A veces elucubro sobre aquellas prisas. Aquellas prisas por acabar. Por terminar la carrera. No sabe uno lo largo que es el camino después. Y lo corto que se hace.

Martes. La Comunidad de Madrid ha adquirido, al fin y tras un larguísimo embrollo judicial, Velintonia, la casa en la que vivió el Nobel Vicente Aleixandre y en la que recibió a lo largo de los años a tantos y tantos poetas. Entre ellos a Rafael Morales (busquen ‘Soneto triste para mi última chaqueta’), primer premio Adonais, Premio Nacional de Poesía, bisabuelo de mi hijo, que no es tampoco mal título. Morales y Aleixandre tuvieron una larga amistad; repaso unas fotos que tengo aquí cerca, junto a la computadora, de los dos escritores junto a otros miembros de ambas familias en el jardín de Velintonia, por donde pasaron Lorca y Miguel Hernández y tantos otros. Al fin Velintonia recuperada. Será casa museo y centro de actividades culturales. Sus paredes han escuchado lo mejor de la poesía española de todos los tiempos.

Miércoles. Canal Málaga. En maquillaje, trato de hacer una gracieta sobre mis ojeras. Poco éxito. Ya en plató, Juan Manuel Sánchez la Chica, arquitecto, explica cómo van las obras de la Catedral. Mi admiración para estos artistas-técnicos es absoluta. Habla con pasión. Da detalles del proceso y de dónde proceden las piedras y de las labores para erigir el nuevo tejado. Fantaseo mentalmente sobre cómo sería construir una Catedral en la edad media, que es cuando se construían. Sin grúas ni descansos ni jornadas de ocho horas, sin camiones ni sindicatos ni nada. Luego en la tertulia pasamos a asuntos más prosaicos y para finalizar, un experto en contaminación lumínica, que diserta sobre cómo innecesariamente nos exponemos a tanta luz artificial, afirma: hay que recuperar la necesidad de la noche. Me parece, «la necesidad de la noche», una frase poética, como de título de libro de poesía. La necesidad de la noche. A ver qué ceno yo hoy.

Jueves. Hay cocineros que se dan mucho pisto. Otros lo preparan. En esta ocasión es con huevo. La duda es si tomarlo de primero o como plato principal tras unos entrantes. Ya hemos hecho todos los ranking, críticas y panegíricos de las ensaladillas rusas, los gazpachuelos y las hamburguesas que pueden comerse, e incluso digerirse, en la ciudad. Es la hora de hablar del pisto. Que no son cuatro piezas de verdura cortadas en dados y un viaje de salsa de tomate por encima, no. Urgen pistas sobre el pisto y pistear dónde lo preparan rico. Pero claro, os pondréis a hablar del gazpacho.

Viernes. Sevilla. De entre las delicias de viajar en tren, prefiero la consistente en que no me toque nadie al lado. El sol se va levantando y comienza temible a soliviantar y azotar a olivos, caminantes, cabras, automóviles, asfaltos y ciudades. En el trayecto voy leyendo a Vila Matas pero hago un hueco para releer ‘Bueyes en la Academia’, artículo en ABC de Juan Manuel de Prada. Qué bien insulta este hombre. Qué placer y qué risa. Valiente. Ciertamente, no admitir en la RAE a Luis Alberto de Cuenca es una cicatería bajuna propia de mediocres. Llego puntual y nada más bajar recibo en la testa mi ración de fuego, que cae como si fuera agua caliente. Esto podría proporcionarme un pertinente punto de mal humor apto e incluso conveniente para participar en una tertulia. En el viaje de vuelta me toca al lado un señor con bastante parecido a Jack Nicholson. Miradas de reojo.