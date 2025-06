El Rocío: cuando la fe camina sin complejos. / Lavidamoderna merma

Hay algo en torno al Rocío que no se puede explicar del todo bien con palabras, porque en realidad no es una sola cosa. Es camino y es destino, es fiesta y es oración, es música y es silencio. El Rocío es una romería, sí; pero también es un pueblo entero que se hace símbolo. Un movimiento religioso que desborda estructuras y etiquetas, así como un fenómeno de fe colectiva que cada año se manifiesta con más fuerza en medio de un mundo que, curiosamente, presume de haberse vuelto ateo.

No deja de ser paradójico que, en una época donde el discurso laicista ha calado con fuerza en los medios y en muchas instituciones, centenares de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, sigan acudiendo al Coto de Doñana con la devoción intacta, con la promesa viva, con la alegría sencilla de quien sabe que la Virgen —esa Virgen con mayúscula— está esperando. ¿Cómo se explica que el siglo XXI, con su pragmatismo y su materialismo, no haya sido capaz de doblegar esta romería que arrastra multitudes? Precisamente porque El Rocío no es un anacronismo ni un refugio de nostalgia: es una expresión profundamente viva del alma de un pueblo.

Y, sin embargo, a menudo no se le reconoce su verdadero valor. Se habla mucho de la tontería, del camino, de los tamborileros, de las carriolas, incluso del espectáculo. Pero se habla poco del corazón. Se olvida —o se ignora— que El Rocío es, sobre todo, un fenómeno de fe. Una fe popular, sí, pero no por eso menos auténtica. Más bien al contrario: es esa fe la que ha sostenido a generaciones enteras, la que ha sido capaz de mantenerse viva cuando otros discursos se apagaban, la que ha acogido a ricos y a pobres, a sabios y a ignorantes, a andaluces de toda condición que comparten un lenguaje común: el de la devoción y desprenderse de todo para vivir en alegría la fe.

Por eso es importante recordar la implicación que la Iglesia tuvo —y debe seguir teniendo— en este fenómeno. Si hoy la Virgen del Rocío es «la Blanca Paloma Coronada», no fue por decisión espontánea de una masa anónima, sino por una voluntad eclesial clara, acompañada de inteligencia y de altura espiritual. La coronación canónica de la Virgen, el 8 de junio de 1919, fue uno de los hitos más importantes de la historia del Rocío. Y en aquel momento decisivo hubo una figura clave que merece más reconocimiento: Juan Francisco Muñoz y Pabón.

Sacerdote, intelectual, periodista, canónigo y, sobre todo, andaluz comprometido con la religiosidad de su tierra, Muñoz y Pabón entendió como pocos el alma popular del Rocío. No quiso imponerle a la devoción un corsé doctrinal rígido, sino que la elevó, la depuró sin desnaturalizarla y la integró plenamente en la vida de la Iglesia. Su defensa apasionada de la coronación canónica de la Virgen del Rocío no fue sólo un acto de amor mariano, sino también una apuesta eclesial de gran calado: reconocer que en la piedad popular hay una riqueza inmensa que merece acompañamiento, no sospecha.

El propio Muñoz y Pabón lo explicó con precisión: «Yo me uno al pueblo, a su fe sencilla y pura, y con él camino hacia la marisma. Porque allí está la Virgen. Y si está la Virgen, está todo». Claridad y capacidad de síntesis para decir lo esencial que hoy se echa en falta.

La Iglesia necesita hoy, más que nunca, volver a esa mirada limpia. No desde el paternalismo, ni desde la condescendencia, sino desde el convencimiento de que la religiosidad popular no es un producto menor, sino un camino auténtico hacia Dios. El Rocío no necesita ser corregido: necesita ser comprendido, iluminado, acompañado. Y, en ese acompañamiento, también la Iglesia se enriquece. Porque se reencuentra con la alegría del Evangelio encarnado en un pueblo concreto.

En este sentido, la implicación creciente de Málaga y su provincia en el Rocío es una señal de salud espiritual que debe ser puesta en valor. La Hermandad de Málaga lleva décadas haciendo camino con dignidad y coherencia, y ha sido germen de otras realidades que crecen con fuerza. La Hermandad de La Caleta, por ejemplo, ha dado un salto cualitativo en su vida interna, en su compromiso y en su forma de vivir el Rocío con hondura. Y otras hermandades de la provincia, desde la Axarquía hasta la Serranía, van poco a poco sumándose a esta gran corriente mariana que no conoce fronteras.

No hay que tener vergüenza en decir que se participa del Rocío. Que se es rociero. Que se cree en la Virgen. Que se hace camino con la ilusión de un niño y se canta con la alegría de un pueblo libre. Porque esa alegría no es una evasión, sino una forma de resistencia. Una forma de vivir la fe con plenitud, con cuerpo, con alma y con fiesta.

Ojalá no se repita nunca más aquello que denunció con tristeza Muñoz y Pabón: que «a la Virgen del Rocío se le negaba la corona por el polvo del camino». Porque si hay polvo, es porque hay pasos. Y si hay pasos, es porque hay amor. Amor a la Virgen. Amor a lo nuestro. Amor a Dios.

Que el Rocío siga siendo —para muchos— ese lugar donde la fe no se esconde ni se disfraza, sino que se canta, se baila, se reza y se vive. Sin complejos. Porque, al fin y al cabo, no hay mayor modernidad que seguir caminando hacia la Virgen.

Oye… y que si el plano espiritual no lo tienes claro, quédate con lo plástico. Con la gran belleza. Con el color. Con el estilo. Con la naturaleza. Con la hermosura en cada rincón y lléva esta tradición de nuestra tierra con orgullo. Si hay gente que defiende en su región fiestas que consisten en tirar petardos o levantar pelotas de piedra…creo que podemos ir con la cabeza bien alta. Que no pasa nada por hacerlo de vez en cuando…

Viva Málaga y la Virgen del Rocío.