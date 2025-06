Sombras y luces...

Cuentan que cuando la luz se hizo la tiniebla ya estaba allí, es decir, como metáfora o como cruda realidad, cuentan que primero fueron las sombras y después la luz, que vino a alumbrarle el escenario a los animales, al hombre, a la mujer y a los humanos transgénero, si es que ya ocupaban su lugar en aquellos tiempos que dibujan el punto de partida. Desde entonces, en el lenguaje cotidiano, la luz es una bendición y la sombra un menoscabo que a veces, por nuestras pocas luces, llega a durar hasta 24 horas como vino a demostrarnos el apagón del pasado 28 de abril del presente año.

A qué polvo y a que sombra se referiría Horacio (Quinto Horacio Flaco) cuando nos lego aquello de «Pulvis et umbra sumus». Los polvos y las sombras no son pocas las veces que viajan juntos, como si formaran parte de la procreación y de los primeros protocolos de apareamiento que exige el origen de la vida.

Nada más tierno y más inspirador que ver a los niños y a sus mascotas correteando y tratando de atrapar a sus propias sombras reflejadas en el suelo. Últimamente, cada vez que coincido con esta circunstancia no puedo evitar el pensar en los políticos de todos los colores de nuestro terruño patrio, cuando nos prometen solo luz en sus acciones, sin reparar en que la luz que los ilumina no es más que el macrofoco encargado de proyectar sus propias sombras.

El lobo, los lobos de la denominada alta política, siempre serán los malos de la película si la película que se nos cuenta repetitivamente es la versión de Caperucita Roja de toda la vida. Pocos lo saben, pero la verdadera historia en su versión primigenia nos cuenta que el lobo y Caperucita se enamoraron profundamente, se casaron en santo matrimonio y tuvieron un lobito que actualmente aspira a gobernar todo lo gobernable de Norte a Sur y de Este a Oeste del Planeta Tierra. Pudiera ser que si yo le trasladara lo que acabo de escribir, el Presidente Trump, don Donald, dando fe de su infinita inmodestia me aseguraría que él es el resultado de la unión de aquel lobo feroz y de la mismísima Caperucita Roja. A lo que antecede, obviamente, don Donald añadiría la confirmación de que ya ha firmado el pertinente decreto para que esta versión del cuento conste como la única y verdadera versión del cuento y, además, advirtiendo de que actuará con contundencia legal contra todos aquellos que no cuenten el cuento como en realidad es.

La sociedad moderna ha olvidado la mágica capacidad de nuestros antepasados. Me refiero a la de escuchar los instantes, que es justo donde ocurre la vida. El pasado ya es un instante mudo y el futuro un instante que solo balbucea, porque aún no aprendió a hablar. Es solo en presente que tenemos la capacidad de constatar dos hechos indiscutibles: uno, que nuestra sombra proyectada, por simples razones de perspectiva, siempre termina siendo más grande, más alta y más gorda que nosotros mismos, y dos, que en nuestro planeta es solo y únicamente la propia luz la que no tiene sombra. Por más que la manipulemos jamás obtendremos sombra de la luz.

Las sombras, a veces, se convierten en meros grafitis tatuados que reemplazan a la luz y a veces en desnortados borrones incapaces de robar a la luz su preponderancia especialmente en los ingrávidos mundos del claroscuro.

Las sombras y las luces, en política, históricamente han sido, y siguen siendo, el mantra diferenciador que pretende adoctrinar y demostrar al respetable quién de entre los partidos es el que individualmente tiene la luz más luminosa y las sombras más sombrías. ¡Caballo grande, ande o no ande!; ¡claroscuros grandes, anden o no anden! En política ningún superlativo es bastante para agrandar la mentira, a pesar de los esfuerzos de sus profesionales por demostrarlo todos los instantes de su vida.

Llegado al punto que explicita el párrafo anterior procede, a modo de apunte y cierre, rememorar, parafraseándolo, el introito del pensamiento propiedad de un personaje de más allá de La Mancha de cuyo nombre quiero pero no puedo acordarme en este preciso momento, cuando los lego aquel cachito de sabiduría envuelto entre comillas que dice «No hay suficiente oscuridad en todo el mundo para apagar la luz de una pequeña vela».