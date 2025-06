No es verdad, lo adelanto, que el primatólogo neerlandés Frans de Waal, el autor de ‘La política de los chimpancés’, se refiriera en su docta obra a algunos personajes que protagonizan la escena nacional, no. Él describe que los chimpancés que se basan en la agresión y la intimidación para mantener su poder se enfrentan a desafíos peligrosos, pero de ahí a señalar con nombres y apellidos a quienes todos conocemos por aquí hay un trecho. Otra cosa es que vivimos con nuestros enemigos, por ejemplo, con los tres atracadores muertos en Málaga la otra madrugada, pero también con nuestros ángeles de la guarda, como el honesto policía nacional, Antonio, tristemente fallecido, descanse en paz. Se lo decía el otro día a un camarada cabizbajo, que anda preocupado por el rumbo iliberal (como ahora se dice) de las democracias europeas, desde los manejos de Von der Leyen con Pfizer a la prohibición de fumar hasta en las playas, como se sabe, de ambientes muy cargados. Y es que el Tribunal General de la UE anuló hace unos días la decisión de la Comisión Europea de denegar la divulgación de mensajes de texto de la susodicha con el presidente ejecutivo de Pfizer durante la pandemia. ¿Por qué quería la Comisión ocultarnos esos textos? Y esto no es nada respecto a lo que no sabemos, solo una parte de un iceberg sumergido, hay más cubitos de hielo en el gran vaso. Pero yo de lo que quiero debatir con mi querida Úrsula -a la que conocí cuando era ministra de Defensa alemana- es de por qué los países occidentales ricos y sus llamados bancos de desarrollo presumen de virtudes climáticas y criminalizan África, insistiendo en que el continente pase de no tener energía a disponer de las renovables de moda, y a pesar de que las naciones ricas funcionan principalmente con combustibles fósiles. Y es que África merece la misma oportunidad de desarrollo que tuvo Occidente, aunque ahora este padezca alzheimer.

Pero lo más bonito que nos ha dejado la semana es el desmentido de los servicios secretos franceses sobre las nuevas acusaciones del fundador de Telegram, Pável Dúrov, quien ha asegurado que el director de la DGSE le pidió expresamente «censurar las voces conservadoras en Rumanía antes de las elecciones» en ese país. Por cierto, la serie The Bureau (Oficina de infiltrados), de Eric Rochant, sencillamente genial.

Una pregunta para Marlasca, otro que tal baila, ¿cómo va la investigación sobre el asesinato de Andriy Portnov en Pozuelo?, tú dile a Zelenski que lo tiene que comprender, que también hay que investigar con diligencia esta sangre derramada, aunque, como es actor, seguro que te representa una obrita de su repertorio mirándote a los ojos.

Pero en estos asuntos, la casa está dividida contra sí misma, porque unos piensan, entre los que me encuentro que, efectivamente, las pruebas de las huellas de las pantallas en los cerebros de los menores son evidentes, como acaba de publicarse, y que se ha perdido más de un cinco por ciento de coeficiente intelectual en la última década, pero otros sostienen que todo proviene de esta socialdemocracia de extrema izquierda que nos ha tocado pagar. Es el zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Porque que conste, los sueldos públicos de la Leire los hemos pagado entre todos, otra cosa es que la FP aquí haya llegado demasiado lejos en la especialidad de fontanería.

No sé qué pensará de todo esto Elías, me refiero a Bendodo, porque el otro, el profeta, fue elevado en cuerpo y alma al cielo, estando todavía vivo, un gran privilegio, como se describe en Reyes. Bendodo es intermitente, aparece y desaparece, ya saben, como ese río. Por ejemplo, en lo de Elisa Pérez de Siles, a la que el alcalde ya tímidamente eleva, y Carolina, empeño de Juanma. Elías no se moja, pese a la ya subidita temperatura. Ahora, los temas locales de proyección patria, como la tercera negativa del Gobierno al Auditorio de Málaga…, eso está chupao. No sé lo que dirá Josele, pero qué mala chance ha tenido que le ha tocado este presidente de Gobierno, bien merecería su secretaría provincial uno nacional menos chungo. Cosa también de las pantallas, sin duda. Luis de Góngora lo clavó:

Dineros son calidad,

¡verdad!

Más ama quién más suspira,

¡mentira!

Cruzados hacen cruzados,

escudos pintan escudos,

y tahúres, muy desnudos,

con dados ganan Condados;

ducados dejan Ducados,

y coronas Majestad:

¡verdad!