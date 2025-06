La silueta, por Francisco García Castro

¡Qué imagen! La silueta de una niña gazatí huyendo de entre las llamas en un edificio bombardeado por el ejército israelí. ¡Qué imagen!.

En esa silueta habita íntegra la inocencia . No se distingue el rostro, pues la inocencia de los niños es universal. La agresividad del fuego es la sinrazón, avivada por el soplo de la más execrable crueldad. Está claro. Pero hay algo que no se aprecia, no. El olor.

Esa niña, estoy seguro, no olió a madera quemada. Esa niña hoy sabe de lo fétido del abandono, de lo fétido de la indiferencia, del hedor nauseabundo de las noches incólumes de los Césares. Esa niña conoce hoy el olor del dedo gordo de la Historia.

¡Qué imagen! ¡Qué vergüenza!