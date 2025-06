Leire Díez, la reina del audio

Leire Díez.

Leire Díez. La palabra esperpento nunca se había usado tanto. El término cloacas, sí. Tuvo su apogeo con Felipe González y los GAL y reverdeció con la policía patriótica del PP, que pretendía empurar a podemitas y a otros adversarios políticos. A lo que vamos. A la que vamos: Leire Díez. Para unos, un pequeño Nicolás inofensivo, aficionada a hacerse fotos con dirigentes del partido, bocachanclas y tuercebotas. Pero nada más. Para otros, la gran capo de una trama dirigida por Sánchez, el Gobierno y dirigentes socialistas para desacreditar a la UCO, a la Guardia Civil, la ONU y la tuna compostelana si fuera preciso. Para que así, desacreditada y desanimada la benemérita y sus cuerpos de elite, dejasen de investigar la supuesta corrupción del entorno de Sánchez.

Hay audios. Que pueden interpretarse de una u otra forma. Pero que ciertamente constituyen un escandalazo. Creíamos que estábamos en la era del podcast pero estamos en la era del audio político. Esta misma semana ha salido uno de Cospedal (¡Entregado por la propia Leire Díez!) hablando no precisamente con cariño de un magistrado.

El primero en salir a la palestra, el primer político, no el primer audio, y decir que sí, que la conoce, declaración que le honra, fue Patxi López. Otros negaron la mayor. A Leire Díez se le ha asignado el rol de fontanera mayor. Fontanera del PSOE y de las cloacas. No desatasca. Ahora ha sido denunciada por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Dice que es periodista. En esto no hay que culparla. Muchos dicen que lo son sin serlo. Sin haber dado una noticia en su vida. Por ejemplo. O ejerciendo el propagandismo. No nos desviemos: se empieza hablando de Leire y se acaba no dando los buenos días y reflexionando sobre el periodismo. El caso es que título tiene: sacó la carrera en la Universidad del País Vasco. Descartado que sea Kapuściński, está por ver si es Mortadelo o una agente peligrosa del submundo del espionaje y el Estado.

Natural de Portugalete, ha ejercido en cargos públicos. Fue concejala de un pueblín cántabro, Vega del Pas, directora general en Correos y hasta responsable de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio, entre otros cometidos. Una crisis de comunicación en la Empresa Nacional del Uranio ha de ser radioactiva. Vaya usted a saber si hay también una Empresa Nacional del Zinc. El otro día fue a explicarse a Ferraz, sede central del PSOE y la quisieron despachar con un asesor jurídico. Exigió ver a Santos Cerdán. Los secretarios de Organización de los partidos son administradores de egos, derribadores de ilusiones, encumbradores de carreras. En el escalafón de poder está el que hace las listas electorales y después, Dios. A Álvarez Cascos lo llamaron en su tiempo el ‘sectario’ general. Seguramente a Cerdán le tocó oír una catarata de desahogos. Con cara de santo. Pero como el espectáculo debe continuar, Leire Díez, dio una rueda de prensa breve y carpetovetónica -desaprovechando todo lo que pudo aprender en la facultad- en la que se le presentó para encararse con ella Víctor de Aldama, comisionista, presunto delincuente, que el otro día fue a largar a lo de Iker Jiménez de manera paranormal y paranoica. Aldama le dio caña a Leire y hubo recriminaciones. Pelea de fango con hedor de fondo. Casi todo huele mal. La clave es saber si esta señora actuaba por propia iniciativa o tenía encomienda. Leire Díez ha propiciado una semana horrible para el Gobierno. Bueno, como son ya casi todas para el Ejecutivo. Algunos grupos de la oposición, no solo de derechas, pidieron la comparecencia de Sánchez por este asunto, que finalmente no se ha producido. Y si se produjera sería en otoño. Para entonces no sabemos si todo esto estará olvidado o si Villarejo tendrá audios de todos nosotros. Ojalá la Guardia Civil, de las pocas instituciones que se salvan del descrédito, siga haciendo impertérrita su trabajo. Caiga quien caiga. Y Leire tal vez esté ante el prólogo de un futuro consistente en ir por los platós. Si hoy es lunes, esto es Tele 5. El exilio tampoco es mala opción. Incluso el interior. O escribe ese famoso libro que dice estar elaborando. Ya imagino las colas en la Feria del Libro. Si es que en el fondo nos gusta.