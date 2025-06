Carta al director

Caos circulatorio y de control de tráfico

La movilidad en vehículos ligeros y autónomos como patinetes, bicicletas u otros inventos eléctricos con batería han proliferado vertiginosamente por la ciudad, provocando el caos en el tráfico por calles y aceras. Estos vehículos que parecen avanzar a mayor velocidad de la que lo hacen las personas o grupos responsables de su control, no parecen disponer todavía de un plan de tráfico avanzado, y así poder implantar las vías adecuadas por donde todos ellos puedan circular sin peligro hacia los viandantes, que, aún no teniendo culpa de nada, serán quienes sufran en sus carnes estas tardías inversiones que no llegan y que son tan necesarias. El otro día, pude comprobar, en primera persona, que los patinetes no dudan en subirse por las aceras cuando lo precisan, con el riesgo tan alto de colisión hacia los viandantes que circulan por el sitio correcto; en especial para los más mayores y vulnerables.

Ojalá que pronto se pueda regular este peligroso e incómodo problema.