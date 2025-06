Los visitantes tuvieron que hacer cola para visitar ayer la pinacoteca malagueña. / Albiñana

Tu actitud en la vida se mide por cómo te comportas en las colas. Puedes ser de los que siempre intentas colarte, de los que las evita, de los que las aman, de los dóciles o de los ordenados: ¿quién es el último? A mí a veces me preguntan quién es el último y no sé qué contestar. Me parece una pregunta filosófica. Metafísica. Y eso incluso cuando soy capaz, imponiéndome a mi dispersión, de dilucidar quién es.

Hay gente que ve una cola y va y se pone. Son los que disfrutan con los medios y no el fin. Otros tratan de ver si hay algún conocido y pueden adherirse a él en mitad de la cola, ahorrándose una espera.

Tenemos colas gozosas, como las que se hacen para entrar a un concierto. Sabes que durará un rato pero que la espera puede ser inolvidable. Luego están las colas tediosas en un organismo oficial, donde no sabes cuándo te tocará, quién te tocará, cómo te tratará y si saldrás de allí con una multa, con un consejo, con asqueo, euforia o una bolsa de papeles. En las colas para entrar al cine siempre hay alguien que hace spoiler. Hay que tener muchas tablas para hacer una cola para entrar al teatro. Hacer cola para tomar una Cola.

En una cola se pueden hacer amistades. Esas amistades pueden traer cola y acabar en romance, ligue o matrimonio. O tal vez en un trato político o mercantil, en una compra-venta o en intercambio de sellos de Guinea.

En un mundo de impacientes, ya ni siquiera teniendo el universo metido en el móvil, lo cual ameniza bastante el hacer una cola, estamos tranquilos. No odiamos perder el tiempo, sino el tener que estar atentos. A una cola y su devenir, en este caso.

Ponte a la cola, se dice metafóricamente también cuando alguien se pasa de listo o cuando queremos expresar complicidad con alguien que tiene un problema similar al nuestro. Las colas en la caja del supermercado nunca defraudan y siempre nos ponemos en la que va más lento. La señora o señor que no encuentra el monedero y atasca la cola nos lo pone ahí el destino para probarnos. Alguna vez seremos nosotros los torpes y lentos. Y habrá cola para juzgarnos.