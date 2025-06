Unos por otros y sin paraíso en el 27: hay que arreglarlo

Ernest Urtasun, en la presentación de la Comisión Nacional para el Centenario del 27 / Ministerio de Cultura

Desde luego, ya le vale al Ministerio de Cultura el olvido de Málaga a la hora de diseñar la Comisión Nacional para el centenario de la Generación del 27. Me resisto a pensar que haya sido una exclusión deliberada pero pasar por alto que la Costa del Sol fue indispensable para vertebrar el movimiento creativo y de pensamiento que tanto contribuyó a redefinir nuestro país es de una falta de diligencia brutal. Por supuesto que el Gobierno debería haber invitado al Centro Cultural de la Generación del 27, el único dedicado a la preservación y la difusión del legado del grupo poético, pero no sólo como ejercicio de cortesía sino como reconocimiento de su labor a lo largo y ancho de 40 años y como herramienta indispensable para confeccionar la agenda del 2027.

Pero no se nos puede olvidar una cuestión: sí están en la citada Comisión instituciones como los ayuntamientos de Sevilla y Granada, así como sus universidades, por citar referentes cercanos. ¿Por qué esas entidades no fueron «excluidas»? La respuesta nos lleva indefectiblemente a pensar que en la ausencia de Málaga en estos primeros pasos para los fastos del 27 también ha habido cierta inacción por nuestra parte. «No se ha recibido ningún programa de actividades desde Málaga», explican estos desde el Ministerio para excusar el ni rastro boquerón. O sea, que no ha habido un interés efectivo por estar desde esta provincia que ahora se rasga las vestiduras, al parecer, nadie ha preguntado a Cultura qué hacer para que Málaga esté presente en el aniversario, tampoco nuestras instituciones culturales y educativas, apolíticas (ay, la UMA), se dirigieron a Madrid para mostrar la disposición de colaborar y de representar a Málaga.

Universidad de Sevilla

La Universidad de Sevilla fue activa y diseñó una iniciativa al respecto, '27 para 27', presentada el pasado mes de febrero, pidiendo la implicación y colaboración de las instituciones de la ciudad para llevarla a cabo. Incluso cuenta con un dominio propio y en su web se describe la relación de actos que organiza y convoca cada semana. Nada de eso se ha dado en Málaga, aquí no se han hecho los deberes.

Insisto, resulta lamentable que nadie el equipo que capitanea el ministro Ernest Urtasun se haya puesto en contacto con las instituciones malagueñas para invitarlas a participar de alguna manera en un centenario que también es muy malagueño; pero también hay que asumir la responsabilidad propia: desde aquí, desde la única ciudad que tiene un centro dedicado por entero a la Generación del 27, no se ha realizado movimiento alguno en este sentido. Y no me refiero exclusivamente a los responsables institucionales, a la clase política; no, la sociedad malagueña, sus instituciones cívicas, no ha estado a la altura.

Exclusión deliberada, descortesía flagrante o falta de iniciativa propia, sea lo que sea, creo que es el momento de abandonar los dimes y los diretes, la contienda política en definitiva, para que todos, Madrid y Málaga, se pongan a trabajar en lo verdaderamente importante: que la provincia de la Imprenta Sur y la revista 'Litoral', la que vio nacer a Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y María Zambrano esté presente, activa y orgullosa, en el centenario del 27. Porque, y parafraseando a Vicente Aleixandre y El Duque (perdón), sin Málaga no hay paraíso en el 27.