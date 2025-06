Campazzo, durante el Real Madrid-Unicaja. / acb Photo / Borja B. Hojas

"Deseas una vida mejor, eso no cambia, / Que tengas una vida mejor, eso no cambia, / Lo malo que tiene esa obsesión es que se agrava / Y acaba siendo una frustración de la que no te escapas.

Que tengas una vida mejor, eso no cambia, / Si tengo una cosa clara hoy es ninguna, / El mensaje de mi pantalla dice recalculando ruta."

Estos versos del rapero El Chojin definen en mi opinión la actual situación del Unicaja. Todos llegábamos a este play off con un montón de certezas que de repente son ninguna y estamos con la sensación de que, en la mayor parte de estos últimos 4 partidos, el equipo es otro. Desconexiones preocupantes y cosas que no habíamos vivido en los últimos meses en la capital de la Costa del Sol. La falta de piernas en este primer partido ante el Real Madrid parece normal. Dos días de descanso menos, un partido intensísimo ante el Barcelona a vida o muerte y las ganas de revancha de los blancos después de las dos finales perdidas ante los verdes pintaban un panorama muy complicado.

Más preocupante me parece lo que sucede con, para mí, los dos mejores jugadores de este equipo. Dylan Osetkowski ha sido descartado en dos de los últimos tres partidos y en el que estuvo en la convocatoria no estuvo en el parque. A lo que hay que sumar las declaraciones de un siempre prudente Ibon Navarro sobre su situación. Cuando parecía que la liberación de su sanción por dopaje iba a despertar a un jugador al nivel MVP que tuvo la pasada temporada, solo hemos sabido de él por su presunto fichaje, anunciado en Serbia y Alemania, por el Partizán de Belgrado.

Tyson Carter es otro que anda desconocido y que también parece que este año abandonará Málaga rumbo a la Euroliga. En las últimas horas se conocía su presunto fichaje, también rumbo a Belgrado, por el Estrella Roja. Son cosas del baloncesto y creo que nunca agradeceremos a ambos lo suficiente lo que han dado a este equipo y así deben ser despedidos cuando se vayan. Lo que me preocupa es que tengo la sensación de que algo se ha «roto» en ese engranaje perfecto de Ibon Navarro y además en el peor momento. Es como la perdida de la coraza de inmunidad de un superhéroe. Es para mí, una sensación extraña que tuve viendo al equipo en Madrid y de la que espero estar equivocado.

Esas dos palabras que tan poco nos gusta escuchar en los navegadores no es otra cosa que entender que de una equivocación podemos sacar un camino mejor para llegar a nuestro destino. Que hay veces que para avanzar tenemos que deshacernos de conocimientos que tenemos y nos han sido validos. De nada sirve realizar nuevos viajes por antiguas rutas y con viejos mapas.

El Real Madrid es claro favorito en estas semifinales de la ACB, y ya lo era antes del primer partido, por muchos motivos. Para empezar que los blancos todavía no han ganado nada esta temporada, nada, cero, y eso en la casa blanca no está permitido, lo que provoca que el «hambre» de los jugadores de Chus Mateo sea enorme. Pero ademas está el descanso, el menor número de partidos en esta ultima parte de la temporada y la calidad de algunos de sus jugadores hacen que aún «recalculando ruta» el esfuerzo de los verdes tenga que ser hercúleo para tratar de llegar a la final de la ACB. Suerte y Carpe Diem.