La familia y otros trastos

Marcos Giralt Torrente. / Macarena Pérez

Lunes. La vida consiste en alargar al máximo el tiempo que va a transcurrir hasta que defraudemos.

Martes. Leo la noticia de la muerte de un gran escritor internacional conocidísimo y me sumo en una profunda consternación. Tras reparar en que nunca he leído nada de él, recobro el ánimo. De hecho, me siento bastante bien. Hace un día estupendo, me acaban de poner café y noto el tacto agradable de una camisa recién lavada y planchada que me he puesto tras la ducha. No es que no lamente su desaparición, es que en realidad no me afecta: no lo conocía, no lo había leído, de hecho ni siquiera sabía que estaba vivo. Verás tú que ni sabía que había nacido. A veces los inputs nos inducen sentimientos o emociones que no tienen por qué. Parece que hay que estar alegre o triste por obligación. Preferiría que no hubiera muerto tal escritor, claro. De hecho preferiría que no se muriera nadie. Una vez le preguntaron a Salvador Dalí: qué opina de la muerte. Y respondió: estoy en contra. Lo que quiero decir también es que hay mucha pose. Pasa en muchos órdenes de la vida: los que lamentan y lloran el cierre de la ferretería tradicional de su barrio y nunca han comprado en ella. Por ejemplo. Y no es lo mismo, lo sé. No sé si doy en el clavo. Hablando de ferreterías.

Miércoles. Me invitan a moderar un coloquio y yo lo que quiero es exaltarlo, no moderarlo. Los nervios previos se repiten. Tengo ya cierta costumbre, pero esos nervios siempre están ahí. Imagino lo que sentirán las estrellas de rock justo antes de salir a un escenario con miles de personas presentes. O un torero o un futbolista de élite. Un acojone, claro, un acongoje. No comparable con el mío, pero cada uno gestiona su miedo escénico como puede. Yo a veces, ni puedo.

Jueves. ‘Los ilusionistas’, de Marcos Giralt Torrente (Anagrama). En el verano de 1931, una pareja de veinteañeros se conocen en Galicia. Son los abuelos maternos del autor. Torrente indaga en las relaciones familiares, en el peso del pasado, en las vidas que fueron. El abuelo es nada menos que Gonzalo Torrente Ballester, el escritorazo de ‘Los gozos y las sombras’, ‘Filomeno a mi pesar’ y tantas otras. En esta suerte de biografía familiar, el autor utiliza cartas de la pareja y va hilvanando una historia amena y estremecedora que abarca también cuando ya Torrente Ballester no tan joven va a Madrid para intentar triunfar en la literatura.

Para descansar un poco la vista de los libros me pongo una serie, Weiss y Morales, un guardia civil canario y una policía alemana que van tratando de resolver casos en las islas. Como folleto turístico no tiene precio. Ah, qué valles los de La Gomera. La serie se deja ver, los misterios dejan mucho que desear y los guiones se estiran. Mal asunto que un capítulo dure más de hora y media. Los actores protagonistas son Miguel Ángel Silvestre, que no hay manera de que aclare la voz, tal vez ahí resida (y en sus abdominales) su encanto y Katia Felli, italiana que estudió en Alemania y a la que me topo por segunda vez en pocos días. Es la actriz que en ‘El maestro de propaganda’ interpreta a una actriz checa amante de Goebbels. Ahí estaba más creíble. Para terminar el día, amena discusión sofalera: son melocotones o albaricoques. Je. Lo que me gustaría a mí es que fuera queso curado.

Viernes. Escribo un perfil sobre Leire Díez para los diarios de Prensa Ibérica. Los asuntos feos. La corrupción, las cloacas. Resaca de la comparecencia de Sánchez. Compungido. Desde aquella vez cuando el emérito, no pedía perdón publicamente aquí ni Dios. Dos secretarios de organización, dos, le han salido ranas. Qué ojo clínico. Cuántas decepciones. Sánchez sale a dar la cara y se deja hacer preguntas por la prensa. No va a haber elecciones y habrá cambios en la ejecutiva federal. Todo tiene un aire de desmoronamiento, de fétido muladar. Feijóo sin embargo va a tener que seguir esperando.

Sábado. ‘La recaleta’. Nuevo en la ciudad. En la playa de El Dedo. Gloriosos tacos de atún con tomate y huevo. Buena ensaladilla rusa, excelente tarta de queso. Hay pescadito de toda la vida y atrevimientos. Buen ambiente. Chiringuito pijo. La mar enfrente como antídoto.