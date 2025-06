Manifestantes en respuesta a una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles / Gabrielle Lurie / AP

Hay que estar atentos porque se mueven los fantasmas del desierto. Uno de estos, Abderrahmane Sahraoui, alto cargo de la Provincia del Estado Islámico del Sahel (ISSP, por sus siglas en inglés), mantenía contactos estrechos con los presuntos miembros de una célula desarticulada en Marruecos en febrero de 2025 y declaró que el país magrebí constituye un objetivo para su organización por sus vínculos estratégicos y militares con Israel tras la firma de los acuerdos Abraham en 2020. Marta Driessen, a la que sigo en el Real Instituto Elcano, sabe de esto, pero no solo. En 2024 se detectaron movimientos de terroristas extranjeros desde Marruecos hacia Somalia para su adiestramiento que, después, aplicarían en sus países de origen, si no se evita antes con el pim pam pum. Y ya se sabe que lo que pasa en Marruecos hace mella en España, lo que no quiere decir que haya que bailar con la música del vecino del piso de abajo. Pero, como dice el escritor y periodista Roberto Saviano -que le plantó cara a la Mafia- l´amore mio non muore (acaba de publicarse en Italia por Einaudi).

Distinto es el debate acerca de lo que dice Antón Shejovtsov, polítólogo ucraniano, de que impulsar la llamada extrema derecha crea división en la derecha y la debilita, y según Antón es lo que hacen los socialdemócratas en algunos países. Por supuesto, a la derechita valiente ni se le ocurre potenciarles la extrema izquierda a estos sedicentes socialdemócratas, hasta ahí podríamos llegar. Pero después del bluff de la manifestación del pasado domingo en Madrid ya se pueden espabilar. El orgullo precede siempre a la caída.

Bien es verdad, como dice Vincent Bevins, periodista norteamericano -que trabajó en el Financial Times-, en su libro ‘Si ardemos’, que las revueltas de la izquierda de la última década, como el 15-M, engendraron los movimientos de ultraderecha. Así que sujétame el croissant.

Bueno, ¿y Los Ángeles? Salen a las calles con banderas de México, aparte de cócteles molotov y otras artes de persuasión como los saqueos, y Trump entra al trapo, y el gobernador, del Partido Demócrata, Gavi Newson, que quiere ser aspirante a la Casa Blanca, deja hacer para no cabrear a los chicos y parecer más progre. Los Ángeles, sí, pero del Infierno, y me acuerdo del Satanás de Milton, el espíritu orgulloso que digiere eternamente su ambición de reinar.

Aquí no llegamos a tanto, aunque se denuncia que en el Hospital del Guadalhorce se comparte habitación durante horas con fallecidos. Pero la mayoría se calla y se va al bar a rajar un poquito, aunque en voz baja. Pero si Él se había prohibido coaligarse con los comunistas o conceder la amnistía a los golpistas catalanes o pactar con exterroristas, ¿por qué no vamos aquí a compartir habitación con los muertos?, a ver, explíquemelo usted. Alguien me hablaba el otro día de eso en el Mesón Ibérico. Las gambas con mayonesa deliciosas, idem la carne a la moruna. Del enciclopédico Morante de la Puebla no pudimos ni hablar. Impresionante.

Pero lo que también me ha dejado maravillado es que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo tuviera una reunión con la familia de la alumna que ha denunciado un presunto caso de acoso escolar en Manilva y haya acordado de forma preventiva el traslado de la alumna a un colegio de Estepona. ¿Y por qué no el traslado de los presuntos acosadores/acosadoras?, ¿son las presuntas víctimas las que tienen que coger la puerta?, ¡ay, Juanma! Pero hay que decir que la familia ha mostrado su satisfacción, también presunta, así que nada. Nuestra vagabunda libertad, en expresión de Montaigne.

Ya en los profiteroles recordamos que en 2002, Ecologistas en Acción anunció la aparición de un pez con graves alteraciones genéticas en las cercanías de la central nuclear de Garoña (Burgos), y eso llamó el interés de la prestigiosa revista Science, hasta que el ente acabó reconociendo que había mentido deliberadamente porque «decidimos que sería un buen golpe de efecto difundir esta información y desmentirla unos días después». Garoña cesó su actividad en julio de 2013. Así que ganaron con una mentira. Fray Luis de León al salir de la cárcel fue luminoso:

Aquí la envidia y mentira

me tuvieron encerrado.

Dichoso el humilde estado

del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado,

y con pobre mesa y casa,

en el campo deleitoso

con sólo Dios se compasa,

y a solas su vida pasa,

ni envidiado ni envidioso.