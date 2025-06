Málaga, la invisible para el ministro Urtasun

Monumento dedicado a la Generación del 27, con las esculturas de Altolaguirre, Dalí , Emilio Prados y Concha Méndez, instalado en 2021 por el Ayuntamiento de Torremolinos, entonces gobernado por el PSOE, con el apoyo de IU / Jl FilpoC (Wikipedia)

La historia cultural de España no se puede escribir sin Málaga. Desde la cuna de Pablo Picasso hasta la vocación cultural de sus festivales, pasando por la extraordinaria aportación de nuestros poetas, artistas y pensadores, Málaga ha sido durante el último siglo una ciudad creadora, hospitalaria, generosa, comprometida con su tiempo y con el arte. Y lo ha sido con naturalidad, sin necesidad de imposturas ni forzando el relato. Por eso, que el Ministerio de Cultura haya constituido la comisión organizadora del centenario de la Generación del 27 sin contar con Málaga es algo que no sólo indigna: también duele.

Duele porque uno no espera que el Gobierno le dé una palmadita en la espalda a esta ciudad. A estas alturas de la película, Málaga está acostumbrada a que se mire más a Sevilla, como es natural, por no hablar de Barcelona y Madrid, obviamente. Pero hay límites que uno no puede aceptar con resignación. Porque una cosa es que se ignore a Málaga en los presupuestos del tren -por poner un ejemplo-, y otra muy distinta es que se nos borre de un plumazo de uno de los capítulos fundamentales de la historia cultural española del siglo XX. Eso ya es una falta de respeto. Y no una menor.

Para los que no estén al tanto del asunto, resulta que el Ministerio de Cultura ha constituido una comisión para conmemorar el centenario de la Generación del 27 —ese brillante grupo de poetas, ensayistas y artistas que en 1927 rindieron homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla y marcaron una nueva etapa de modernidad estética— y ha dejado fuera a Málaga. A pesar de que aquí nació el Grupo del 27 malagueño, se gestaron proyectos fundamentales como Litoral, se acogió el talento de nombres clave como Emilio Prados, Manuel Altolaguirre o María Zambrano, y se generó una constelación cultural que permitió comprender la evolución posterior de esa generación más allá del acto sevillano.

Tras la decisión ministerial, tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación han enviado una carta al ministro Urtasun mostrando su «sorpresa y perplejidad» ante esta omisión. Lo cual es lo mínimo exigible ante tal desatino. Pero lo que resulta más llamativo es el silencio de aquellos que, por su adscripción política o su supuesto compromiso con la cultura, deberían haber alzado la voz con la misma contundencia. ¿Dónde están los diputados socialistas malagueños? ¿Dónde está el PSOE andaluz? ¿Dónde están los que en otras ocasiones han exigido paridad, representación territorial y justicia poética? ¿De verdad nadie en la izquierda institucional considera que Málaga merecía estar presente en esa comisión o es que están tan liados con la auto destrucción del partido que no pueden estar en otras cosas?

Claro que, si uno piensa que el propio ministro de Cultura vino recientemente a Málaga no para interesarse por el Museo de Arte Ruso, el Centre Pompidou, el Archivo Temboury o la Casa Gerald Brenan, sino para hacerse la foto en el edificio de La Invisible —un inmueble público ocupado, donde el relato cultural es más ruidoso que riguroso—, entonces ya no extraña tanto esta desafección institucional. Urtasun vino a Málaga, sí. Pero eligió una postal que encaja con su discurso político, aunque no represente en absoluto la vitalidad real de la cultura malagueña.

Porque esa es otra: mientras en Málaga se han recuperado espacios culturales con sentido, se ha construido una red museística sin parangón en España, se han potenciado festivales con vocación internacional y se ha consolidado una escena artística y literaria con proyección, desde el Ministerio se sigue insistiendo en modelos caducos, politizados y ajenos al interés general. Como si la cultura tuviera que ser siempre una herramienta de adoctrinamiento ideológico y no una expresión libre, plural, dinámica -adjetivos estos últimos que no van de la mano de las corrientes ideológicas de la extrema izquierda últimamente-.

Es una lástima, porque el centenario de la Generación del 27 era una ocasión extraordinaria para tejer alianzas, recuperar memoria y sumar esfuerzos. Málaga, como siempre, estaba dispuesta. No por orgullo localista -cosa de la que adolece con lo bueno y malo que eso supone-, sino por legitimidad histórica. Por justicia. Porque el 27 también se escribió aquí. Pero al parecer, eso no importa.

Lo que sí importa es que uno se haga la foto en el sitio adecuado, con las personas adecuadas, dentro del relato adecuado. Por eso se apoya con entusiasmo a colectivos que hacen más ruido que propuestas, mientras se ignoran instituciones que llevan décadas trabajando con rigor. Así funciona este ministerio: mucho postureo y muy poco respeto.

Quizás todo esto no sea más que una anécdota y recojan cable. Pero las anécdotas también revelan lo que uno piensa de verdad. Y a juzgar por ésta, el Gobierno de España considera que Málaga no cuenta. Que no tiene nada que aportar. Que puede quedarse fuera de las grandes decisiones culturales del país. A lo mejor es que les da miedo que esta ciudad, cada vez más influyente y cosmopolita, termine eclipsando a las demás. O quizá simplemente es que no saben mirar más allá de su propio ombligo. O que gobierna el PP. O que prefieren la foto en una casa okupa con gente con la que, en realidad, el ministro no iría ni a la esquina. Pero queda moderno aparecer ahí.

En todo caso, que no cuenten con Málaga no quiere decir que Málaga no esté. Esta ciudad ha demostrado sobradamente que no necesita permiso para existir, ni para liderar, ni para recordar lo que le corresponde. Que nos hayan dejado fuera de la comisión es, sencillamente, un error que dice más de ellos que de nosotros. Pero conviene no olvidarlo. Y, sobre todo, conviene que cuando llegue el momento de hablar de políticas culturales, presupuestos o estrategias, nadie venga después a pedirnos lealtades que no son recíprocas.

O dicho de otra manera: que se pueden ir yendo por ahí. 27 veces.

Viva Málaga.