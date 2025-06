Trabaja y esfuérzate

Trabajadores de la construcción en una obra. / Andrés Cruz

Vivimos en una sociedad que nos repite, una y otra vez, que el éxito es cuestión de esfuerzo. «Trabaja duro y lo conseguirás». Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de haberlo dado todo, las metas se nos escapan entre los dedos? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que, a veces, las cosas no salen como esperábamos, incluso cuando hemos puesto toda nuestra energía en lograrlo?

Uno de los mayores engaños de la mente humana es creer que tenemos el dominio absoluto sobre nuestro destino. Nos aferramos a la idea de que, si seguimos los pasos correctos, si nos esforzamos lo suficiente, el resultado deseado llegará sin falta. Pero la realidad es más caprichosa: el éxito depende de variables que escapan a nuestro control, la suerte, el momento, las circunstancias externas.

Esta incapacidad para ver las cosas como son, para aceptar que no todo depende de nosotros, nos lleva a un sufrimiento innecesario. Cuando las metas no se cumplen, en lugar de analizar con frialdad qué falló (si fue algo interno o externo), caemos en la autocrítica destructiva. El miedo a no alcanzar lo que anhelamos nos paraliza incluso antes de intentarlo, porque ¿para qué esforzarse si, al final, todo puede salir mal?

El temor a no conseguir lo que queremos es, irónicamente, uno de los mayores obstáculos para lograrlo. Nos volvemos indecisos, perfeccionistas hasta la obsesión, o peor aún, abandonamos antes de tiempo por el pánico a que nuestro esfuerzo no sea recompensado.

Este miedo no nace de la nada: hemos sido educados en una cultura que venera el éxito y estigmatiza el fracaso. Desde niños, nos premian por los resultados, no por el proceso. Aprendemos que equivocarse es malo, que quedarse atrás es vergonzoso. Así, cuando crecemos, cualquier tropiezo se convierte en una prueba de nuestra ineptitud, en lugar de una parte natural del camino. Pero aquí está la paradoja: quien no tolera el fracaso, tampoco tolera el éxito. Porque el éxito verdadero no es lineal, está construido sobre intentos fallidos, correcciones y resiliencia. Si no podemos aceptar que el camino está lleno de baches, nunca llegaremos lejos.

Otro problema es nuestra tendencia a distorsionar la realidad cuando las cosas no salen como queremos. En lugar de aceptar que, a veces, el mundo no se ajusta a nuestros planes, nos refugiamos en excusas o en fantasías. Si bien es cierto que existen injusticias y factores externos que influyen, culpar a todo menos a nosotros mismos, o, por el contrario, culparnos en exceso nos impide aprender.

Nadie tiene garantizado el éxito, por mucho que se esfuerce. Reconocer esto no es rendirse, es liberarse de la presión irracional de controlarlo todo. Si solo miramos el resultado final, cada paso se vuelve una carga. Disfrutar del aprendizaje y del crecimiento personal da sentido al esfuerzo, independientemente del desenlace.

El éxito ajeno no invalida el nuestro. Cada camino es distinto, y medir nuestra vida con la vara de los demás solo genera frustración.

El miedo a no alcanzar nuestras metas, incluso después de trabajar incansablemente por ellas, es comprensible, pero no insuperable. La clave está en ajustar nuestra mirada: entender que la vida no es una ecuación exacta donde el esfuerzo es igual a recompensa. A veces, las cosas salen mal. Y está bien.