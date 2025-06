Cuestión de orgullo

Hemos vuelto a meternos en la misma nube del domingo anterior. / GREGORIO MARRERO

El martes pasado escribía sobre la finalización de la serie de cuartos de final del play off, aún con la resaca emocional que suponía la nube en la que se quedó tanta gente hace dos domingos tras el partido definitivo sobre el Barça.

Ahora es como si se transitara el mismo camino, salvemos el cambio de rival, y la disposición de los partidos de la serie, y hemos vuelto a meternos en la misma nube del domingo anterior.

Entonces, fue el éxtasis de resolver un tema casi histórico. Ahora, es seguir con vida en una eliminatoria más complicada por la disposición de la misma, por la puesta en escena paupérrima que mostró el Unicaja en Madrid, sobre todo el primer partido, y porque el rival sigue teniendo todos los factores a su favor, incluso el no tener una buena nota en el global del curso a día de hoy.

Al Unicaja se le fue el inicio de la eliminatoria intentando encontrarse en la calle Goya de Madrid. Fue un primer partido indigno y, por suerte, inusual en los de Los Guindos. El segundo, el nivel del rival lo hizo más complicado aún, porque la mejora mostrada fue insuficiente, sobre todo frente a un Real Madrid que está en el mejor momento de la temporada, que no tiene lesionados y que, además, no ha conseguido ninguno de los objetivos que se marcó al inicio de la temporada.

En la noche del pasado viernes ya estaba claro que se estaba más cerca de la eliminación que de ir fijándose si era más interesante tener al Valencia Básket o a La Laguna Tenerife de rival en una hipotética final, y todo ello con la idea demostrada que los equipos de semifinales son los que han estado de manera más regular en la parte alta de la tabla. De hecho, el Unicaja ha estado la totalidad del curso entre los cuatro primeros.

Por eso, y aunque estemos más acostumbrados a grandes actuaciones que a partidos épicos de los de Ibon Navarro, al llegar este tiempo se tira de especialidades fuera de carta, ésas que se ofrecen como un valor añadido. Algo así se puede decir de gran parte de la media docena de partidos de play off de este año.

En ellos, ha habido dos de las tres prórrogas de la temporada, jugadas memorables, problemas añadidos como es verbalizar y hacer patentes los problemas de Dylan Osetkowski alargados durante todo el año, o lesiones, como lo que ocurrió con Tyson Pérez, sangre en la cancha... Y es que, por mucho que se tire de trayectoria, las eliminatorias son otra cosa.

No sólo a nivel juego, de intensidad, y del comportamiento de los actores, porque si durante gran parte de la temporada hay cosas que importan menos, ahora, todo parece una ocasión histórica.

Ya sea porque puede esperarse un cambio de ciclo o porque el premio de ganar un título es muy goloso, ya sea porque con el mejor equipo y más caro de la competición no haberse estrenado todavía como campeón de nada es muy duro, lo cierto es que aunque no se hable de presión, está claro que la fragilidad del cargo del entrenador del Real Madrid pesa, y mucho. No sé si por haber llegado de la manera poco habitual que llegó terminan echando de menos a Chus Mateo, aunque desde dentro lo critiquen desde el primer día.

Y así tenemos el partido de hoy, encuentro en el que el Real Madrid es muy capaz de ganar de 14 y sentenciar, pero también veo factible que el Unicaja recurra a lo que ha puesto siempre en cancha esta temporada y se lo juegue a lo grande en un quinto partido volviendo a Madrid el jueves.

No tengo idea de qué tema será el de mi próxima columna. Si hablaré de la final, o resumiré personalmente todo lo que me ha ofrecido este equipo: los cuatro títulos ya conseguidos, estando en la pelea de un posible quinto, no plantando cara, sino metiendo miedo a los equipos de arriba (cuya distancia va a seguir aumentando año a año), y levantándose cada vez que se ha caído, para volver a estar nuevamente arriba.

Espero haber alejado para mucho tiempo aquel sonido de un Carpena medio vacío, como otros pabellones de la ACB, siendo menos «simpáticos» a los que antes pensaban que venir aquí era venir de vacaciones y ahora significa venir a pelear por cada trozo de cancha, exigiendo el respeto ganado a pulso desde 1977. No por llevar a un banco en el pecho, sino porque el trabajo de tantos años ha significado que llevar esta camiseta te ha librado de tener que buscar el orgullo fuera de tu casa.