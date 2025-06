Parcemasa: dolor, luto y café de máquina

Atasco a la entrada de Parcemasa en un Día de Difuntos. / l.o.

Las primeras veces que fui a Parcemasa me perdía por ese laberinto de rotondas y desvíos a las afueras. Ya me sé el itinerario de memoria. Cuando ya no te pierdes de camino al cementerio -lo conoces de sobra- es que la vida te ha enseñado varias veces sus cartas. Cuando el destino ya te ha demostrado que puede ser cabrón e inesperado. Ya fueran personas cercanas o parientes de amigos, cada vez que he ido a sufrir o a dar un abrazo al cementerio he acudido también a la cafetería a que la cafeína me haga aguantar de pie o a que un pincho de tortilla le dé consuelo al amigo o amiga que ha perdido a su padre o a su abuela.

Ahora la cafetería la cierran. Hay un embrollo que no tengo ganas de entender. A partir de ahora, se acabó la copita a deshora, la atención con un pariente que ha venido de lejos, el reconfortante Cola Cao tras una noche velando. Nada. Van a poner unas máquinas expendedoras. Para una mayor y mejor deshumanización. A lo mejor las programan para que una voz, una vez servido el vaso de plástico con el brebaje, te diga mecánica y robóticamente: «Su café, gracias. Le acompaño en el sentimiento». Que no sabrá uno si te da el pésame por lo malo que está el café o por el ser que se te ha muerto. Las penas con pan no son menos penas pero ahora no habrá pan en Parcemasa ni un caldito ni un menú del día, ni unas lentejas o un flamenquín con papas. En los cementerios también te encuentras a ese tipo de gente que te dice: pues yo ya me voy cenao.

La cafetería de Parcemasa tenía una función también: hacer pasar el tiempo. Ir a tomar algo era un eufemismo, a veces, para decir: a ver si así se pasa antes el rato.

Parcemasa es el único barrio de Málaga que se está librando de los apartamentos turísticos. Nadie tiene prisa por morar allí. La cafetería ha muerto. Lo ha hecho en el sitio oportuno. Con ella fenecen también nuestros recuerdos. Alguien debería (¿el Ayuntamiento?) poner sentido común y hacer que volviera a haber cafetería.

Los empresarios que quieran llevarla tendrían que tener un pliego en condiciones -urge volver a sacarlo- y no miserable, agradeciéndose también por parte del usuario (compungido y enlutado /que va obligado) que los precios fueran razonables no teniendo que sufrir además del quebranto en el ánimo, por muerte cercana, el aguijonazo en el bolsillo. Hay que recolocar a los empleados y entender que esa cafetería es un servicio público. No se va por gusto: aunque nos conviden a la mejor de las ginebras siempre vamos allí a pasar un mal trago.