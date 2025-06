Zelenski y Netanyahu pueden llevar al mundo a una guerra nuclear

No parece pura coincidencia que ucranianos e israelíes hayan recurrido a estrategias similares en sus últimos ataques contra Rusia e Irán.

Tanto en el que llevó a cabo Ucrania contra la tríada estratégica nuclear rusa como en el israelí contra el programa atómico de Irán se emplearon drones que los servicios secretos lograron introducir de contrabando en el país enemigo.

No es tampoco descabellado en ambos casos ver la mano oculta no sólo del Mossad israelí, que llevaba tiempo infiltrado en Irán, sino también del MI6 británico o de la CIA estadounidense, operasen éstos con pleno conocimiento o no de sus respectivos gobiernos.

Y es además significativo que el ataque ucraniano contra las bases aéreas rusas tuviera lugar en vísperas de unas negociaciones de Kiev con Moscú y que el israelí contra Irán coincidiera con las que estaban llevando a cabo en Orán norteamericanos e iraníes sobre el programa nuclear de Teherán.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, negó que EEUU hubiese participado en el ataque israelí, pero está claro que el Gobierno de Washington no sólo estaba al tanto de lo que se tramaba, sino que dio su visto bueno a Benjamín Netanyahu.

En vísperas del ataque, los estadounidenses pusieron en alerta al personal militar que tienen en la región y suspendieron ciertos actos.

Y resulta terrorífico ver cómo los halcones norteamericanos, que llevaban tiempo abogando por un ataque a Irán, se felicitan ahora abiertamente de la operación israelí y que un conocido senador como Lindsay Graham animase a Israel a proseguir sus ataques para decapitar a Irán.

Aunque más repulsivo es todavía leer lo que escribió en su red social el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando al país atacado con su total destrucción si no aceptaba su trágala en las negociaciones bilaterales.

Para el profesor de Economía estadounidense Jeffrey Sachs, el ataque israelí representa la culminación de un viejo proyecto de desestabilizar, en beneficio de Israel, a siete países de la región: Irak, Siria, Líbano, Sudán, Somalia, Libia y finalmente Irán.

Ese plan, conocido como en inglés ‘A Clean Break’, fue preparado en 1996 para el ya entonces primer ministro israelí, Netanyahu, por un grupo de estudios dirigido por un siniestro personaje llamado Richard Perle, apodado «el príncipe de las tinieblas», que fue asesor para asuntos estratégicos de la defensa del presidente Ronald Reagan.

No sabemos cómo reaccionará Teherán en los próximos días Irán a la criminal provocación del Gobierno de Netanyahu a la vista de la amenaza de Trump de utilizar toda su fuerza militar si Teherán responde, como tendría todo el derecho a hacer, a la declaración de guerra israelí.

Tras el primer ataque, Netanyahu se permitió incluso lanzar un ultimátum a Irán, amenazándolo con atacar sus refinerías y destruir su economía si no deja a Israel destruir sus instalaciones nucleares ya que el país se ha quedado, según aquél, sin defensas aéreas.

Con independencia de lo que suceda, lo que menos parece preocupar en su particular locura lo mismo a Netanyahu que a Zelensky es el estallido de una nueva guerra mundial, que sería esta vez nuclear.

