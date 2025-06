Bienvenidos a la era funcional: del sofá al box

Todos sabemos que no es lo mismo hacer unas feas sentadillas que unas motivantes air squats… / L.O.

Hay gente que se pone un reloj para ver la hora. Otros, para ver cuántas horas duermen, cuántos pasos dan, cómo late su corazón y si su cuerpo está «recuperado» para volver al box mañana. Puede parecer exagerado. Y a veces lo es. Pero si vamos a obsesionarnos con algo, mejor que sea con estar sanos que con las drogas o con insultar a la gente desde X.

Vivimos la era del «funcional»: un buen batido de proteína con su pizquita de creatina, duchas frías, sauna, mindfulness, un poquito de espirulina y entrenamientos a las 6 a.m. Parece que todo el mundo se ha apuntado al club de los que miden, registran, sudan, estiran y respiran conscientes. Porque entre tanta pantalla, estrés y vida sedentaria, que la gente se esté tomando en serio su cuerpo no es una mala noticia. De hecho, es una reacción lógica. Un cuerpo activo, alimentado con criterio, no es una moda: es una forma de resistencia en un mundo que quiere que estés sentado, distraído y agotado.

¿Hay excesos? Claro. ¿Hay riesgos de obsesión? Por supuesto. Está el que cronometra hasta el descanso entre descansos, el que cuenta calorías como si fueran diamantes, o el que convierte cada comida en un laboratorio de polvos y suplementación. Pero esos extremos no invalidan la tendencia. Nunca antes hubo tanto acceso a información de salud, entrenamiento, nutrición y bienestar. Nunca fue tan fácil aprender a cuidarse o acceder a un grupo de principiantes para hacer flexiones, correr cinco kilómetros y dar saltos en un parque.

En cada barrio, las naves o locales vacíos con cuatro paredes se convierten en un Box de estilo austero y con cierta estética militar donde poner al límite nuestras capacidades. Una buena camiseta ajustada o de tirantes para los chicos y un buen top para ellas, a veces con algún mensaje subliminal del tipo: «no pain no gain»; pantalones técnicos con mallas integradas, muñequeras, botella de agua shaker gigante con sus electrolitos, reloj inteligente, anillo inteligente, app inteligente y, a veces, acompañado incluso de personas inteligentes…

Y los anglicismos a flor de piel: kettlebells, burpees, push-ups, pull-ups, air squats. Todos sabemos que no es lo mismo hacer unas feas sentadillas que unas motivantes air squats… Es cierto que tanto cachivache puede parecer ridículo, seguramente lo es. Pero también, lo importante es que, detrás de los gadgets y las apps, hay personas que están buscando sentirse mejor. Y que queréis que os diga, si el objetivo es tener más masa muscular y menos porcentaje de grasa visceral, pues bienvenido sea.

Además, estos hábitos son contagiosos. Alguien empieza a caminar más, otro se suma. Uno deja el azúcar, otro prueba dormir sin móvil al lado. No son revoluciones ruidosas, pero suman.

Así que sí: puede que estemos un poco intensos con los pasos, el magnesio, los ejercicios de movilidad o el ayuno intermitente. Pero si eso ayuda a que tengamos más energía, menos enfermedades y más años buenos, ¿de verdad es un problema?

A veces, lo funcional es simplemente volver a lo básico: movernos más, comer mejor, dormir bien y reírnos un poco de nosotros mismos cuando la app nos dice que hoy «no estamos en nuestro pico de forma».

Podría ser peor. Podríamos estar enganchados a otras cosas. Y mira tú, ahora resulta que cuidarse es una moda. Ojalá dure.

