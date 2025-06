Pedro Sánchez, este lunes durante su comparecencia en la sede del PSOE. / Javier Lizón / Efe

«Son las cinco y aún no he comido». Es la confesión para algunos más sincera de Sánchez en mucho tiempo. Lo dijo el otro día en su comparencia de pómulos serios, semblante preocupado y con la posibilidad de que la prensa hiciera preguntas. La frase se ha hecho meme y carne de Twitter: no he comido. España es un país que come tarde y que se está alimentando de basura política.

Cerdán, Koldo y Ábalos se estaban hinchando de comer y España asiste atónita a como Núñez Feijóo se quiere comer el mundo pero no logra que ningún grupo parlamentario, salvo Vox y con duras condiciones, les preste apoyo. A uno a las cinco de la tarde le rugen las tripas si ha comido poco o le bullen los alimentos a la hora santa de la siesta si el almuerzo ha sido contundente, de trabajo o de estío dominical, en esas jornadas en las que entre baño y aperitivo y pereza y la tardanza del chiringuito la paella no llega hasta las cuatro menos cuarto cuando ya se ha ingerido un litro de cerveza.

No nos vamos a comer una campaña electoral de milagro pero nos va a tocar un verano astragante. Urge un reportaje, una información, sobre la dieta presidencial sanchista, que además de sapos debe incluir vitaminas e hidratos. Nos come la curiosdiad.

No almorzaría, comería, Pedro Sánchez en el partido, que ha postergado como territorio de la posible corrupción para preservar el Gobierno y la Moncloa, donde sí hay chef que puede reconfortar al presidente, ya a las seis de la tarde, con una ensalada fresca, melón piel de sapo y un vaso de vino. De postre los titulares.

Sánchez nos va a servir en bandeja una remodelacioncita del partido y de ahí a resistir con una dieta mediática adversa, Podemos eructando, el PP lanzado a la calle y los nacionalistas pensando en cómo pillar más cacho del pastel en la mesa común.

A los que les alimenta el sueldo de ministros están acongojados por una posible crisis a acometer en otoño, que es tiempo de vendimia, de hojas caídas y de uvas, arándanos y manzanas muy coloradotas.

A la próxima rueda de prensa, a lo mejor Sánchez ya va comido sin riesgo a que en su partido se lo coman a él, dado que llenó la ejecutiva de gente muy afín. Y de presuntos trincones. Tal vez encargue algo a la cocina del CIS. Pero piensa que la solución solo pasa por él. Él se lo guisa.