El alma de las cosas

Lo mío fue un amor a primera vista. Algo que pasa con frecuencia en el mundo del arte, en ese ámbito virtual y material a un tiempo en el que se crean mundos, en el que toman cuerpo mundos posibles. Pero, ¿todos los mundos posibles son deseables? Después de ver las imágenes con las que siembran la tierra de bombas israelíes e iraníes o los frecuentes episodios de caza al hambriento de los genocidas como si se tratase de un videojuego siniestro me cuesta trabajo darle la razón a Leibniz. Por si fuera poco, no podemos ni siquiera confirmar que saber sea en este caso, primariamente, discernir, es decir, distinguir la verdad de las apariencias, porque estamos huérfanos de la verdad y los poderosos juegan a la ocultación gracias al abuso de la teatralidad.

En una mañana radiante de domingo, allá por 1987, hice una parada ocasional en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, mi ciudad natal, y me encontré cara a cara con obras del pintor, grabador, escenógrafo y figurinista autodidacta José Hernández Muñoz (Tánger, 1944 – Málaga, 2013), hijo adoptivo de la provincia de Málaga. Formaban parte de una exposición itinerante titulada “Artistas por la Paz”.

Perpetua metamorfosis

Y pensé entonces que, de haberme dedicado como creador a las artes plásticas y sin faltarme pericia en ello, mis obras se habrían parecido a las de José Hernández, consumado forjador de escenarios oníricos en perpetua e inquietante metamorfosis. Recientemente, dando un generoso paseo por las tierras de Villanueva del Rosario, maldije mi timidez, pues nunca me atreví a acercarme a este hermoso pueblo, residencia habitual de José Hernández, cuando no estaba en Madrid o en lugares más exóticos, para intentar hablar con él de los escenarios que compartimos. Hoy voy a intentar una especie de impostura bienintencionada: procuraré que José Hernández me sienta cerca. Recuerdo que leí a finales de los ochenta una crítica que censuraba, no sin cierta sorna, la pulsión del pintor por la construcción extemporánea de mundos “surrealistas, visionarios y carentes de toda lógica”.

En la década de 1960 el neuropsicólogo Roger W. Sperry, Premio Nobel en 1981 expuso una teoría, según la cual, el hemisferio izquierdo del cerebro se asocia con funciones lógicas y analíticas, como el lenguaje, las matemáticas y el razonamiento lógico. El hemisferio derecho, por su parte, se relaciona con habilidades creativas y artísticas, como la intuición, la percepción del espacio y la imaginación. Aunque en la actualidad los especialistas ponen muchos reparos a esta propuesta, tengo la sensación de haber experimentado siempre y en mis propias carnes esta dualidad, aunque sin sufrir desgarros. Filosóficamente puedo traducirlo en mi interés especulativo, de un lado, por la lógica y el lenguaje, y por el mundo del arte y los mundos “surrealistas, visionarios y carentes de toda lógica”, del otro. Confieso que lo llevo bien, sin tentaciones esquizoides y que incluso me parece un modelo exportable. Es el corolario de la proposición 7 del Tractatus de Wittgenstein: solo se puede hablar con sentido y rigor de los objetos de estudio de las ciencias; y hay que guardar silencio de aquello que únicamente puede ser mostrado, porque sobrepasa los límites del conocimiento científico. Precisamente en esta última dimensión, la de las afirmaciones éticas, religiosas o filosóficas –fundamentalmente, las relacionadas con el presunto sentido de la vida- está lo que realmente nos importa a los humanos. Por eso no me disgustaría que me llamaran visionario si me encontrasen dibujando o tocando la batería.

“Taller José Hernández”

El extremo superior izquierdo de un cartel del “Taller José Hernández” (Capilla del Oidor de Alcalá de Henares, enero-febrero de 1986) está presidido por el dibujo, en una hoja con cuadrícula, de dos ortópteros y, bajo ellos, de una especie de templete o panteón con una cúpula casi orgánica y elementos arquitectónicos neoclásicos (Hernández fue delineante y quiso ser arquitecto, entre otras cosas). Aunque en la imagen no están fundidos lo orgánico y lo arquitectónico parecen respirar el mismo aire. Uno de los ortópteros bien podría ser la prolongación de la cúpula en otro mundo posible. De hecho, lo que más me impresionó de mi visita al Palacio de Cristal en 1987, es la facilidad con la que lo inerte cobra vida, adquiere ramas, hojas y raíces, y se convierte incluso en un misterioso e inquietante lugar habitable. Ahora que nadie nos oye, les confieso que el cuadro que preside mi dormitorio es la cáscara de una nuez que se transforma en un torso femenino elegante y deseable. ¡Cuánto me hubiera gustado hablar de mis ocurrencias con el pintor de Tánger, Madrid y Villanueva del Rosario!

Este privilegio lo tuvo el dramaturgo, pintor, dibujante, escenógrafo, figurinista y amigo de Ionesco, Francisco Nieva (Valdepeñas, 1924 - Madrid, 2016), durante veinte años. Dicen los especialistas que Hernández y Nieva fueron dos modernos que parecían clásicos y su virtud, la de no estar emparentados con nadie. Eran “raros” y tenían “gustos raros” y el escenario los unió de por vida (sirva como botón de muestra, su colaboración en la reapertura del Teatro Real de Madrid como Teatro de Ópera). Polifacéticos, amantes de la transgresión, de los gestos sorprendentes, de la ciencia, la literatura y la investigación, vivieron abriendo puertas como los humanistas del renacimiento, o retorciendo las formas, como los adalides del barroco. Goya, El Bosco, François de Nomé (Monsù Desiderio), Bacon, Füssli, Blake, Valdés Leal, Böcklin y los seguidores del tenebrismo y del surrealismo están muy presentes en la escena de estos dos visionarios imprescindibles, maestros de la metamorfosis y del asalto inteligente a la razón hegeliana a través de la magia de lo espectral e inquietante. Como dicen los que saben de estas cosas, la indiferencia y el desasosiego existencial de las propuestas espectrales de José Hernández reciben un matiz más amable en las imágenes de Nieva gracias al humor y sus modelos literarios. Sea como fuere, la teatralidad es lo suyo, sea por vocación, sea por oficio.

Relación entre las obras artísticas y el espectador

Como relata David Díaz Soto en un artículo sobre la expresión emotiva de las artes en los escritos de los laureados críticos norteamericanos Clement Greenberg y Michael Fried, el formalismo pretende restituir a un estado originario la relación entre las obras artísticas y el espectador, huyendo de los abusos derivados de la contextualización de aquellas y de los enfoques hermenéuticos, en aras de la objetividad perdida. Frente a las estéticas de la emotividad y el imperio del significado conceptual basado en los datos icónicos y culturales de la época, Fiedler nos anima a descubrir el verdadero significado artístico de la obra, que es también criterio para determinar la calidad artística al margen de la actividad semiótica. No obstante, Michael Fried acabó reconociendo que, a veces, el contenido y la emociones que expresan las obras de arte tienen realmente un papel preeminente, dejando a un lado, en un segundo plano, las cuestiones formales. Las emociones concretas, diferenciadas, tienen un valor positivo. ¿Y si nos pusieran en contacto con el alma de las cosas?

La teatralidad de los raros evita que seamos unos “desalmados”, aunque nos trasladen a un escenario y nos impongan, en principio, una distancia a través de la explotación de imaginarios figurativos con el fin de provocar golpes de efecto. A diferencia de lo que afirma Fried en sus primeros escritos, las obras de Francis Bacon –lo mismo se podría decir de las obras de Hernández, Nieva y tantos “raros”- no se complacen en lo patológico, ni consagran el embrutecimiento expresivo, ni buscan únicamente el impacto en el espectador guiados por el narcisismo o la autocomplacencia en el barroquismo. Como se atrevió a decir el mismísimo Greenberg, estas imágenes generan un efecto emotivo inefable, intraducible (al igual que “lo místico” de Wittgenstein), que resulta ser el auténtico significado artístico de las obras. Esta extraña forma de “salvar las apariencias”, esta revuelta anti-realista y espectral nos coloca frente a nuestro espejo más sincero en una suerte de estado de naturaleza sensorial.

Comprensión del alma

Me gusta pensar que la teatralidad nos acerca a la comprensión del tejido del alma a través de la razón y, al mismo tiempo, de la transgresión. El término alma (psyché) significa en griego antiguo “soplo, aliento, vida”, y permite diferenciar a los seres animados de los inertes. No es un espíritu separable del cuerpo, sino algo (la forma) de un cuerpo. Haciendo gala de su perspectiva biologicista, Aristóteles recoge este significado originario y proclama que el alma es el principio y causa por el que viven los seres naturales, es su principio vital. Pero, aunque las nociones de alma y vida son muy semejantes, la primera se refiere a algo más complejo. La nutrición, la respiración o la sensación, son actividades o funciones vitales. El alma, por su parte, es la organización o estructura del cuerpo que nos permite realizar las actividades vitales, es la capacidad o disposición (aunque no se ejercite) para llevar a cabo las funciones vitales (alimentarse, respirar, moverse…), de tal modo que los organismos muertos son los que han perdido su alma, su capacidad para vivir. Se han desorganizado.

José Hernández y Francisco Nieva, o mejor dicho, su amistad, tienen la virtud de mostrarnos el alma de las cosas, su trama, a través de sus decorados vitales, de la extrañeza, de las visiones espectrales y de su condición de raros.