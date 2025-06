Los jugadores del Unicaja agradecieron al público el apoyo recibido durante esta temporada. / GREGORIO MARRERO

El final del verano llegó y tu partirás… estas son las primeras palabras de la mítica canción del Dúo Dinámico que en realidad se llamaba «Amor de verano» y que siempre estará vinculada a Málaga, más en concreto a Nerja, desde que fuera la banda sonora del último capitulo de la inolvidable serie de televisión «Verano Azul».

Un éxito que llegó al Top 100 de la revista Billboard de las canciones más escuchadas del mundo y que casi todos hemos cantado alguna vez. Esa melodía que habla de ese amor juvenil de verano que probablemente nunca más volvamos a ver. Ese momento de máxima felicidad que algunos añorarán el resto de sus vidas. Y ahí estamos finalizando ese verano de amor baloncestístico que nos ha durado 3 años y pensando que el próximo verano «otro amor» tocará a nuestra puerta.

Volver a vivir esta historia

Es muy difícil, yo diría que imposible, que un equipo con las posibilidades económicas de Unicaja pueda revivir esta historia que se ha vivido en la costa del sol en los últimos 3 años. En ese periodo este equipo ha afrontado 15 contrataciones de jugadores para el primer equipo, 10 el primer año, 2 el año pasado y 3 en esta temporada y podríamos decir que salvo el «temporero» Ilimane Diop todos han rendido por encima de lo previsto. Un porcentaje cercano al 100% logrado por el equipo que forman Juanma Rodríguez e Ibon Navarro, con una secretaria técnica que trabaja con muchos menos medios que la mayoría y con infinito menos reconocimiento.

La salida de los dos mejores jugadores «libra por libra» de este equipo obligará a una reconstrucción difícil, pero eso toca para otro día. Hoy es el momento de mirar atrás y recordar los momentos de este «amor de verano» que ha dejado en las vitrinas del club 6 títulos, 4 en esta última temporada donde sólo se «escapó» la ACB. Este dato convierte al Unicaja en el equipo con más títulos en el mundo en esta temporada.

Dar las gracias

Es el momento de dar las gracias por los momentos vividos al presidente Antonio Jesús López Nieto y a su equipo, a Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, a Ibon Navarro y su staff, Alberto Miranda, Paco Aurioles y a Andrija Gavrilovic, que ha ocupado a la perfección el hueco dejado por Ángel Sánchez Cañete, a Fran Vázquez, Javier Salvo, Marcos Cerveró, Arantxa Pareja, Mario Bárbara, Jon Cortaberría, Diego Iván Ruiz y los doctores Miguel Marco y Rafael López.

Gracias a Juanma Rodríguez y todo su equipo de la secretaría técnica. Gracias Rosa Mariscal, Ignacio Almarcha y su equipo de comunicación, a José Carlos Gaspar y todo su equipo comercial, a todo el personal de Los Guindos y a todos los trabajadores de la cantera. Sin ellos, sin todos ellos, los jugadores no habrían podido hacer lo que han hecho, y los aficionados del Unicaja, entre los que me incluyo, no hubiéramos disfrutado de este «amor de verano» que nos ha durado 3 años.

Lo decía hace unas horas en sus redes sociales Kendrick Perry: «4 trofeos en un año es difícil. 11 meses encerrado es difícil. 14 jugadores que siguen sacrificando sus ambiciones personales por el bien del equipo es difícil. Convertirse en LEYENDA es difícil. Nada puede quitarnos lo que hemos logrado esta temporada. No solo avisamos a España, sino que toda Europa tiene que RESPETAR quiénes somos y lo que hemos hecho. ¡De corazón GRACIAS por hacer de esta temporada la más divertida que he tenido jugando al baloncesto! Eso es todo lo que tengo que decir por ahora…». Continuará.