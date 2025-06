El gimnasio, símbolo de la cultura del rendimiento, parece haberse desligado del verbo jugar. / l.o.

Jugar es una de las primeras cosas que aprendemos a hacer. Antes incluso de hablar, ya jugamos. Jugamos para explorar el mundo, para comprenderlo, para relacionarnos con él y con los demás. Jugar es una forma de aprender sin que parezca que estamos aprendiendo; es una acción profundamente humana que mezcla alegría, reto, libertad y sentido. Por eso sorprende que, cuando crecemos, el verbo “jugar” empiece a desvanecerse de nuestro lenguaje cotidiano, reservado solo para lo infantil, lo intrascendente o para alguna que otra tarde navideña alrededor del trivial. El otro día volví a encontrarme con el hijo - ya adolescente- de un amigo al que hacía años que no veía. Me quedé sorprendido al verlo después de tanto tiempo, su cuerpo era completamente diferente. Literalmente, la camiseta no le cabía en el torso. “Le ha dado por el deporte, va al gimnasio”, argumentó su padre ante mi sorpresa. Llevo años observando cómo los adolescentes empiezan a ir al gimnasio cada vez a edades más tempranas. Entonces me acordé cuando yo, con su edad, me afanaba junto a mis amigos para crear un equipo de fútbol sala. Me pasaba por sus casas para recopilar documentación que luego llevaba puntualmente a las oficinas necesarias para poder inscribirnos y jugar alguna liga con otros chicos de nuestra edad.

Entrenar y jugar

Recuerdo que empleaba en ello horas interminables, y que ninguno de mis amigos jamás se implicó; ellos acudían a entrenar y a jugar, ajenos totalmente a la interminable burocracia que me cargaba a mis espaldas para hacer posible aquello. Nunca me quejé ni esperé que nadie me ayudara, lo hacía porque me gustaba. Me gustaba el ritual necesario para la recompensa final: jugar con mis amigos. Nos daba igual nuestra imagen, las equipaciones, si nos quedaban más o menos bien o si eran más o menos estéticas. La clave era jugar. Curiosamente, seguimos diciendo que jugamos al tenis, al fútbol o al ajedrez. Jugamos a casi todos los deportes, como si en el juego aún habitara algo esencial y necesario para nuestra realización personal. Pero uno no va a jugar al gimnasio. Se va al gimnasio, a secas. Se entrena, se trabaja, se rinde.

Cultura del rendimiento

El gimnasio, símbolo de la cultura del rendimiento, parece haberse desligado del verbo jugar, como si en él no hubiera espacio para el juego, ni para el error, ni para la alegría gratuita de hacer algo simplemente por placer. En un gimnasio no se ve a gente alegre, se ve gente concentrada. Los adolescentes acuden como zombis a levantar pesas con sus auriculares puestos, mientras colocan pequeños trípodes con sus móviles y se graban ejercitándose. Me llama la atención cómo entre ejercicio y ejercicio centran su atención en el móvil, aunque si me fijo más concienzudamente, me doy cuenta de que lo que realmente hacen son algunos ejercicios entre el tiempo que queda cada vez que cogen el móvil y pasan los minutos hipnotizados ante sus pantallas. Van al gimnasio para estar con el móvil porque si no tuvieran móvil ni redes, no irían al gimnasio. Según un estudio del diario británico The Guardian, el 62% de los jóvenes se entrena dos veces por semana para poder compartir fotos en sus redes con una imagen más atractiva. Para muchos jóvenes de la generación Z, el gimnasio no solo es un lugar para entrenar: se ha convertido en un espacio de socialización, más atractivo que el pub, por eso a veces me encuentro en uno de los pubs a los que acudía hacía años y me sorprendo al seguir viéndome como uno de los más jóvenes allí. Tal vez el mayor cambio no esté en los cuerpos, sino en los verbos. Hemos pasado del “jugar” al “entrenar”, del “reír” al “rendir”, del “compartir” al “exhibir”. Y sin darnos cuenta, los jóvenes han dejado de jugar para empezar a esculpirse. Pero uno no se forma solo desde fuera. Quizá algún día entiendan —como lo aprendimos nosotros— que no hay músculo más poderoso que aquel que se entrena jugando.