Gracias al amigo desconocido y a la vida, por Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte

El 17 de junio, fue mi cumpleaños (71). Comprendo que esta obsesión del ser humano por controlar el tiempo, haya llegado a “institucionalizarse” en los hogares, lugares de trabajos, colegios… La edad nos encasilla o clasifica en grupos homogéneos y afines en aquellos momentos en los que coincidimos creciendo en el mismo barrio, colegio, instituto, universidad o centro de trabajo. La andadura por esta vida es la realidad con la que se puede imaginar la mejor película u obra de teatro jamás escrita. Esta es todavía más intensa que cualquier meta intelectual imaginada o de cualquier premio de excelencia ideado, tan frecuentes en esta sociedad del culto al ego como última y falsa recompensa a lo banal e insignificante.

En mi cumpleaños de hoy estará presente un ser muy especial y desconocido: la persona donante de órganos que hace más de un año me regaló sus pulmones para el trasplante. No sé quién es ni dónde nació ni a qué se dedicó, pero en mi pecho está presente para insuflarme el oxígeno necesario que me permite agarrarme a esta preciada vida.

Millones de gracias a mi amigo desconocido.