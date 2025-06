Algo más dulce

Y me voy a abstener de hablar de la violencia de género. / l.o.

Es inaudita la expresión de sorpresa de los demás cuando les tratas como a personas. “¿Cómo te hace sentir esto?” “¿Estás bien?” “Si quieres.” “¿Quieres hablar?” Tomamos por debilidad el cuidado mínimo merecido del otro. Somos duros porque hemos mamado que ser sensibles nos hace débiles. Y si no es así, intenta recordar cuándo fue la última vez que alguien te preguntó “¿cómo te has sentido?” Creo que en muchas ocasiones se nos olvida que tratamos con personas, con seres sintientes.

Existe una dureza, una violencia muy presente, en muchos casos heredada e invisible. Sin necesidad de alzar la voz, sobrevive gracias a las heridas. Tratamos a los demás desde las heridas e inseguridades que esa violencia ha dejado en nosotros. Tiene distintas formas, empezando por la más evidente, la de las palabras. La rapidez con la que el “eres tontx” se transforma en “soy tontx”, porque todo cala. Y porque han utilizado esa violencia con nosotros y no ha sido juzgada, la reproducimos con los demás.

La risa en la cara

Tiene también forma de ridiculización. El hacer de menos al otro que no piensa igual, burlarse de sus ideas sin preguntarle “¿por qué?”. La risa en la cara. La mirada de cejas levantadas y la media sonrisa burlona. La no escucha. La no pregunta. La no cuestión. Por no hablar de la violencia ante la expresión del cuerpo, la ridiculización de este. El derecho a opinar, a juzgar, a señalar, a permitirse ser violentos porque solo es una opinión. Violencia que genera relaciones nefastas con la comida. Sentirnos avergonzados de los cuerpos que nos permiten vivir. La violencia de que no sostengan nuestros cuerpos, de que los repudien, de que sea normal repudiarlos.

La violencia intrafamiliar, la de “en familia todo se perdona”, la de los gritos de un padre y el “perdónale” de una madre. El paternalismo, el creer que el otro no sabe, nunca. Sonreír en las cenas familiares, tragar el dolor. La violencia relacional, en todas sus formas. Los amigos que nos quieren ver bien pero no mejor que ellos. La toxicidad. “No me gusta que salgas de fiesta” y “tiene que hacerlo porque es mi pareja / mi amigx.” Y me voy a abstener de hablar de la violencia de género.

Violencia del castigo

La ley del hielo, la violencia del castigo. “No te hablo para que sepas que algo me ha molestado y no voy a hablar de ello. Cuando me encuentre mejor te trataré con normalidad porque no soy capaz de abordar el conflicto y nunca lo resolveremos.” El saber que expresar los sentimientos va a provocar un ataque por parte de la otra persona porque siente que hablar de sentimientos es un ataque en sí mismo. Siempre las mismas discusiones sin resolver porque nadie escuchará jamás al otro.

Una violencia consentida, normalizada y difícil de detectar. Sin embargo, cuando se elimina, el choque es brutal. “Deja ya el tema”, “débil”, “todo te molesta”. ¿Cómo no va a molestarnos a los que hemos atravesado la dulzura, a los que hemos visto que hay otras formas? La comprensión necesita de una mirada sin juicio, de escuchar al otro antes de justificarse. La dulzura requiere de saber que el otro también tiene derecho a sentir. Creo en un mundo en el que podamos ser atravesados por lo dulce.