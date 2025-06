R. Wagner, el enigma y el anhelo redentor

Málaga. 20-06-2025. Teatro Cervantes. Solistas : Ángeles Blancas, Soprano.

: Ángeles Blancas, Soprano. Dirección : José María Moreno.

: José María Moreno. Programa: Preludio acto I Lohengrin WWV75; Obertura y aria de Senta, El Holandés errante WWV63; Cabalgata acto III La Valquiria WWV86D y Marcha fúnebre e aria Inmolación de Brünnhilde El ocaso de los dioses, WWV86D, de R. Wagner.

No resulta tarea fácil condensar en apenas cuarenta minutos de música todo un universo conceptual y dramático de uno de los compositores líricos más importante de todos los tiempos, que partía en presupuestos desde el salto conceptual que el músico alemán acomete a partir de 1848 con Lohengrin (Gesamtkunstwerk) que ha determinado la forma de entender la ópera hasta nuestros días partiendo de una idea madurada y también lógica dentro de la evolución natural del lenguaje del músico hasta alcanzar plasmar esta épica empresa en el monumento musical que constituyen las cuatro jornadas de articulan la tetralogía El oro del Rin.

Programa de absoluta referencia que serviría como punto de partida -asentar bases- del gran hito que reserva la próxima Temporada Lírica del Teatro Cervantes abriendo cartellone con Tristán e Isolda, el paso de la ópera romántica al salto conceptual que supone como muy bien señalaba José Antonio Cantón en las acertadas notas que acompañaron a esta última cita de abono de la OFM, la denominada Gesamtkunstwerk.

Abono que lució e ilusionó en su propuesta al numeroso público que disfrutó de este punto de partida prometedor que dependería decididamente del sentido musical de los profesores de la OFM, preocupados por el sentido de conjunto y que contrasta, a las claras, con un proyecto artísticamente agotado que daña gravemente el toque de la Filarmónica, como quedó reflejado en el Preludio del acto I de Lohengrin: indefinición, falta de concreción de los planos sonoros dificultando aflorar el sentido cromático y armónico que debe distinguir, al menos en sus presupuestos, una lectura medianamente canónica.

Emoción en el auditorio que contó incluso con la participación de un espontáneo, atribuido portavoz de no se sabe qué club. Sin lugar a dudas, fue una absoluta alteración de la cortesía que ha reinado hasta ahora al otro lado del escenario. Maniobra zafia e intencionada en la que se pretendió apropiarse de la voluntad y el criterio del conjunto de los abonados. Por supuesto, quien escribe, como cualquier aficionado sensible, no comparte semejante desconsiderado y atrevido despropósito de meternos a todos en el mismo saco. A la postre quedó como intento impostado de imponer una batuta súbita para las próximas temporadas.

Dos protagonistas lucieron en este último abono por un lado, el conjunto orquestal, y por otro, la presencia en las tablas del Cervantes de la soprano dramática madrileña Ángeles Blancas. Blancas resolvió sin dificultad la decisiva balada de Senta a pesar de tener que luchar con el informe torrente sonoro orquestal en lo que parecían tempis impuestos y nada propicios a la cantante. Muy distinta fue la segunda aparición de la soprano al abordar el instante, musicalmente hablando, de toda la jornada. Blancas no sólo posee una emisión robusta, su versión de la inmolación de Brünnhilde fue artísticamente soberbia profundamente conectada con el carácter decisivo de la heroína wagneriana donde simbolismo y fatalidad son parte de la psicología esencial de los roles femeninos wagnerianos.

En el capítulo estrictamente instrumental cabe destacar la fragilidad del podio que desaprovechó el decisivo protagonismo otorgado a la orquesta por Wagner empañando colores, densidad o la justificación de la paleta instrumental. Versiones sin contrastes y claras distinciones en las modulaciones y progresiones. Decisivo protagonismo de las secciones de vientos, precisa en maderas y brillante en los bronces. Algo más dubitativas resultaron las cuerdas especialmente los violines en la lectura del preludio de Lohengrin carente de fraseo y sentido en la emisión. Inasumible la indefinición de la Cabalgata de La Valquiria y redentora en la sección final de El ocaso de los dioses facilitado por el ejercicio vocal y musical que instantes antes protagonizó una inolvidable Ángeles Blancas.