Encuentros y chistes

Javier Gomá / L.O.

Lunes. Ni estoy ni se me espera.

Martes. Quién me iba a decir a mí que un día iba a cruzarme por un pasillo con Enrico Letta. Ahí va el señor muy sonriente. Fue primer ministro de Italia entre 2013 y 2014. El Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa, permite estos acontecimientos, que espolean la vida de uno, que va con una acreditación en el cuello topándose con conocidos pero también con la alcaldesa de Cartagena, el presidente d e la Generalitat o el CEO de una gran empresa. Me muevo por entre los corrillos como puedo, mal, a la hora de la pausa para el café, donde practico más la pausa que el café. Al final del día se va uno al sofá con decenas de ideas escuchadas, discursos oídos, gente saludada. Dan ganas después de estas intensidades de acostarse dos días. Uno, incluso.

Miércoles. En el Molino de Inca de Torremolinos, amplia finca reconvertida en centro cultural y de celebraciones, se oye el rumor del agua de las fuentes cercanas. Puede uno perderse por entre las palmeras y la vegetación. Corre una brisa vivificante. Hay paz y una temperatura agradabilísima. Me encuentro al poeta David Delfín con el que hablo de escritores amigos, de la vida, de proyectos literarios y de la historia de Torremolinos. Allí va a disertar, al aire libre, el filósofo Javier Gomá, que a lo largo de hora y pico, interrogado por el periodista Alberto Gómez, nos dará material para pensar: «La vulgaridad es la espontaneidad educada». «Hay dos tipos de personas: las que viven de su infancia y las que viven de su adolescencia». Gomá es ameno pero enjundioso, cuenta anécdotas, va de Platón a Hegel con la soltura del que va de un canal de televisión a otro, relata su vida familiar y la relación con sus cuatro hijos e insiste mucho en que la filosofía no es ciencia, no puede verificarse; es literatura. Conocido por su Tratado de la ejemplaridad (qué vigencia tiene el término, por Dios), está a punto de estrenar una obra de teatro que protagonizará Adriana Ozores. «Mis hijos me han permitido ser un padre blando», dijo jocosamente, con la gran carga de profundidad que tiene el aserto. Al final se llevó una gran ovación («A nadie le aplauden por hacer su trabajo salvo a los actores, así que los escritores nos hemos inventado las conferencias por envidia de ellos; para que nos aplaudan») y charló en animado corrillo (que diría un cronista antiguo) con la alcaldesa, Margarita del Cid y el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza. Con toda su autoridad filosófica («no soy sexagenario, soy sexygenario») a mí este hombre me seduce también por su capacidad para hacer chistes malos, es una autoridad en el chistemalismo. Urge un ensayo sobre el tema. Los chistes malos son buenísimos si no son previsibles. La falta de previsibilidad hace un chiste bueno. No fue una tarde de chiste y sí de filosofía.

Jueves. El Café de Estraperlo, en la plaza Alfonso Canales, está animado y junto a los guiris que beben cerveza en la terraza conviven oficinistas de afterwork y nativos con pedigrí que se acodan a la barra. Incluso alguno como José Ignacio Díaz Pardo, arquitecto, se acoda pero con el ordenador para escribir un texto. De cuando en cuando se ajusta las gafas de color azul y da un sorbo de té. La tarde fluye entre conversaciones literarias y políticas -me dan ganas de recitar versos de Canales- y mi reunión se disuelve cuando desde algunos hogares llaman a rebato, vía whatsapp, para la cena. Justo cuando empieza la hora más canalla. Está bien esto de ser bohemio de seis a nueve y regresar luego al orden del hogar reglado y las costumbres tasadas, acabar de trabajar, una mesa que poner, un microondas que funciona, la elección de una serie. Esa época -¿irreversible?- en la que si te duermes muy tarde es por insomnio.

Viernes. En la tertulia de Canal Sur Radio, con Fran López de Paz, comentamos la corrupta actualidad pero también lo del Rey otorgando marquesados y ducados y títulos. Uno a Luz Casal, muy merecido. No sé si es muy oportuno hacer esto ahora o quiere ‘democratizar’ la nobleza. Me dice López de Paz si querría ser Marques De Loma, pero yo prefiero Conde del Chiringuito. O Rey del Fin de Semana.