Quiere uno escribir de otras cosas y no le dejan, con un caso de corrupción tras otro no hay forma. Había dejado en el tintero el presunto asunto canario, sí, el del vicepresidente socialista Matos del Parlamento de allá, pero el jueves por la tarde de hace dos semanas va Él y comparece en rueda de prensa para amargarles las vidas a sus conmilitones y alegrárselas a sus contrarios. Pues nada. Y me espeta un buen amigo, ¿y quién te obliga?, déjalo pasar, carallo. Entonces, yo le digo que no es que no quiera que mis nietos me pregunten, ya saben, ¿tú que hiciste, abuelo, cuando aquello?, no, no es por eso, de verdad, es porque en el fondo me resulta estimulante la celtiberia show, que diría Carandell, y quiero contribuir, modestamente, por supuesto. Por eso, no entiendo que se abstengan esos cortesanos que escriben de entelequias y que no levantan la voz para no incomodar al Poder, los nuevos fariseos, vamos. Con lo divertido que es esto, puedo asegurarlo. Ver cómo se llevan tu dinero, el que has pagado con tus impuestos, y se lo gastan en izas, rabizas y colipoterras, tiene algo de voyeur, lo reconozco, pero te da una mala leche que te permite seguir viviendo con ganas todo el día, mejor que una bebida isotónica, como Gatorade, por ejemplo. Ahí está la dimisión, poco valorada, del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, tras las acusaciones de cobrar presuntamente por parte de empresarios a cambio de anular sanciones. No sé si Marisú puso la mano en el fuego por él, como por Cerdán, el caso es que llamé a la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, y no había ingresado a la hora que escribo estas líneas. Puede que Marisú hasta consiga peores resultados que Espadas, que tiene bemoles, con lo cual se armará la marimorena, nunca mejor dicho. Josele, muy prudente él, le dice a sus íntimos que no quiere ni oír hablar de presentarse contra el alcalde, teme por su vida, política, claro. Y, encima, ponen a la rondeña socialista Ana Fuentes en la comisión gestora de Organización, sí, la del informe de la UCO. Son ganas de provocar.

En fin, sigo la lectura acerca de la aproximación indirecta de Liddell Hart, una estrategia militar que busca ganar sin enfrentamientos directos, y que también algunos utilizan en política, que es otra forma de guerra, ya se sabe, con sus bajas y todo. Desde luego, no es la que usan Israel e Irán. Porque mucho hablar de guerra y resulta que en cinco días un total de 254 muertos ¡por ambos bandos! -230 en Irán, por supuesto-, mientras que, en México, como habrán leído ustedes en las redes, entre el 12 y el 16 de junio, se registraron 294 asesinatos, más que en el conflicto con los ayatolás. Y es que las guerras ya no son lo que eran, y nuestra piel tampoco, ahora es mucho más fina, ¿no se han dado cuenta ustedes? Por eso, nos molesta tanto que el Gobierno excluya a Málaga del centenario de la Generación del 27, aunque algunos estén más callados que Blanca Suárez en ‘Perdiendo el norte’.

Pero hay otra cosa, incómoda, delicada si se quiere, que un colega nacional recordaba hace unas semanas. Cuando las leyes del sí es sí y la trans, ambas de la inefable Irene Montero, esta defendió públicamente el derecho de los menores a tener relaciones sexuales con quienes ellos quisieran, lo que conlleva que los adultos también con ellos si esos menores quieren. Esto nos retrotrae al mayo del 68 y sus comunas en las que se destrozaron las vidas de tantos niños para siempre. Hay bibliografía, escondida, pero la hay. El caso es que en Cataluña la protección de los menores es responsabilidad de los golpistas de ERC y el caso de la niña violada durante dos años, prostituida y vendida por los que cobraron también por llevársela de familias rotas, pues cuenta con el apoyo del PSC, los Comuns y otros que no quisieron «favorecer a la extrema derecha». Y nos preguntamos en Apolo, ¿y ellos qué son? Mejor no contestar en público. Alfonso X el Sabio lo quiso decir así:

Ante renunciaría a toda mi prebenda,

desi la dignidad e toda mi renta,

que la mí Norabuena tal escatima prenda:

creo que otros muchos seguirán esta senda.